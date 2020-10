Clio Cup Italia | Monza 2020: anteprima e orari del weekend

Quasi un mese esatto è passato dall’ultimo appuntamento di Vallelunga: la Clio Cup Italia ritorna di nuovo in pista con il quarto appuntamento stagionale a Monza. Il monomarca targato Fast Lane Competition, che vede protagoniste le berline di Renault, vede attualmente capoclassifica il solito Cristian Ricciarini.

Clio Cup Italia, Monza 2020: programma e orari

Venerdì 16 ottobre

11.15 – Prove libere 1 (25 minuti)

15.30 – Prove libere 2 (25 minuti)

Sabato 17 ottobre

10.40 – Qualifiche (20′ + 20′)

16.15 – Gara 1 (25 minuti)

Domenica 18 ottobre

12.00 – Gara 2 (25 minuti)

Le varie sessioni, incluse le gare, potranno essere seguite in diretta televisiva su MS Motor TV, canale 228 di Sky.

Clio Cup Italia, Monza 2020: anteprima del weekend

Occhi puntati innanzi tutto sul leader della classifica Cristian Ricciarini. Il toscano è reduce dalla doppia battuta d’arresto del più recente round di Vallelunga, dove una serie di circostanze lo hanno estromesso dal podio, consentendogli di portare a casa un solo punticino. Grazie alle quattro vittorie di fila messe a segno nei primi due doppi round di Mugello e Misano, il pilota della Essecorse arriva comunque sul circuito brianzolo con 101 punti, contro i 94 del suo diretto rivale Massimiliano Danetti. Da parte sua, quest’ultimo ha fino ad ora collezionato con i colori della PMA Motorsport tre secondi ed un terzo piazzamento, rompendo inoltre il ghiaccio e centrando la sua prima affermazione proprio sui saliscendi del tracciato romano, quasi un mese fa.

Attenzione anche a Giulio Bensi, con Faro Racing tra i più costanti durante tutta la prima parte della stagione in cui ha mancato il podio solo in un’occasione, portandosi a 20 lunghezze esatte da Ricciarini. Dietro di lui c’è Lorenzo Vallarino, sempre nelle posizioni di vertice con la MC Motortecnica. Inoltre Fulvio Ferri, a Vallelunga ha conquistato il successo in Gara 1 con la seconda vettura della PMA Motorsport, sulla quale si alternerà nuovamente al volante con Roberto Macina. La squadra emiliana per l’occasione schiererà anche una terza RS 1.6 turbo affidandola al giovane Gianalberto Coldani, che aveva fatto già un’apparizione a Misano e sulla sua pista prossimo a compiere il proprio rientro nel monomarca della Fast Lane Promotion.

Doppio equipaggio anche per Melatini Racing, con una novità assoluta o per meglio dire un ritorno eccellente: a dividere l’abitacolo con Ermes Della Pia ci sarà infatti il campione 2017 Gustavo Sandrucci. Ritorna anche “Due”, con un’altra vettura della Essecorse, alternandosi con “Saetta McQueen”. La squadra di Stefano Secci metterà in campo anche una terza berlina per Manuel Stefani. Con Faro Racing rientra invece Aldo Cesare Ponti. Due punte per l’Oregon Team, che si presenterà al via con Quinto Stefana ed il giovane Alessandro Tarabini. Andrea Chierichetti completa la formazione della MC Motortecnica, mentre con l’Explorer Motorsport è confermato Giacomo Trebbi.

Copyright foto: Renault