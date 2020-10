Coppa Florio: grande ritorno a Pergusa con la 12H Sicily 2020!

Vincenzo Florio: un nome, una leggenda per tutti gli appassionati di automobilismo sportivo. Correva l’anno 1905 quando l’imprenditore palermitano, spinto dal viscerale amore nei confronti del rivoluzionario mezzo di locomozione a quattro ruote, istituì una delle prime gare della storia: stiamo parlando della celebre Coppa Florio, svoltasi nella sua ultima edizione all’Autodromo di Pergusa, circuito ennese che costeggia l’omonimo lago. Nato nel 1951 e recentemente rinnovato, nel corso della sua storia ha ospitato eventi prestigiosi come Campionato Mondiale Endurance, Formula 2 europea, Formula 3000, campionato Superturismo e 24 Ore di Sicilia.

La Coppa Florio torna a Pergusa con la 12 ore di Sicilia

Proprio qui, a distanza di 40 anni, avrà luogo la ventesima edizione della Coppa Florio con la 12H Sicily 2020, una gara endurance che costituisce una delle tappe della serie internazionale 24H SERIES organizzata dagli olandesi di Creventic, noti altresì per la 24 Ore di Dubai. L’impegnativa gara di velocità vedrà protagoniste vetture GT, Touring e Prototipi e si svolgerà nel week-end del 10 e 11 ottobre, preceduto dalle prove di qualificazione di venerdì 9. Un fine settimana ricco di emozioni che contribuirà anche a rilanciare l’impianto siciliano nel panorama internazionale.

Italia in Corsa – Sport & Business

Tutto ciò è stato reso possibile anche da Italia in Corsa – Sport & Business, un’iniziativa promossa da Eskaton International (società nata con l’obiettivo di creare e gestire Reti di impresa per favorire i processi di internazionalizzazione) con l’obiettivo di promuovere e valorizzare i brand interessati legati alle competizioni automobilistiche. Tutti gli eventi sono trasmessi in dirette streaming su varie piattaforme tecnologiche, soluzione fondamentale in questo particolare momento storico che non permette, purtroppo, ai tanti appassionati di riunirsi sulle tribune degli autodromi. “Sport & Business non è un semplice slogan, ma un inedito messaggio con il quale si ribadisce che, attraverso le corse automobilistiche, tutte le imprese, comprese quelle di piccole dimensioni, possono pianificare un reale rilancio in un momento particolarmente critico”.