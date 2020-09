IndyCar | Mid-Ohio, Gara 1: facile trionfo di Power e del Team Penske

Vittoria schiacciante da parte di Will Power nella prima delle due gare della IndyCar Series in Mid-Ohio. Il pilota australiano conquista finalmente il primo trionfo stagionale con la monoposto del Team Penske, precedendo il compagno di squadra Josef Newgarden e Alexander Rossi.

Il resoconto della gara: Power imprendibile, Newgarden e Rossi a podio

Non ci sono stati errori o sfortune a fermarlo oggi: Power è stato un martello per tutta la corsa, guidandola dalla pole position fino alla bandiera a scacchi e senza lasciare speranze ai suoi primi inseguitori. Newgarden completa la doppietta per la squadra di Roger Penske, rosicchiando diversi punti importanti nei confronti di Scott Dixon che oggi ha concluso solamente al 10° posto. Ritorna finalmente sul podio Rossi, il migliore dei piloti di Andretti, che ha controllato nel finale un altrettanto ottimo Graham Rahal in quarta posizione. Ryan Hunter-Reay è scivolato invece dalla terza alla quinta piazza, seguito da Felix Rosenqvist che si prende il giro veloce con Chip Ganassi Racing. Jack Harvey e Rinus VeeKay si confermano come due belle sorprese oggi grazie rispettivamente al 7° e all’8° posto finale, mentre Colton Herta conclude di nuovo in top-10 con la nona posizione.

O’Ward chiude solo 11°, indietro Pagenaud e Sato

Non ci sono stati particolari momenti concitanti in questa prima manche del fine settimana ma solo qualche risultato sottotono; a cominciare dai due di Arrow McLaren SP, con Pato O’Ward 11° e Oliver Askew addirittura 19°. Simon Pagenaud rovina la propria gara con un testacoda nei primi giri, per terminare in 18esima piazza. Poco brillante pure Takuma Sato, per lungo tempo nel fondo e poi risalito 17°.

NTT IndyCar Series 2020 – Honda Indy 200 at Mid-Ohio, gara 1: classifica (in arrivo)

