Clio Cup Italia | Mugello 2020: anteprima e orari del weekend

Dopo una lunga attesa a causa della pandemia di Coronavirus, parte finalmente la Clio Cup Italia. Il monomarca targato Fast Lane Competition, che vede protagoniste le berline di Renault, esordirà sul tracciato toscano del Mugello per la prima delle sei tappe stagionali

Programma e orari

Venerdì 17 luglio

10.00 – Prove libere 1 (25 minuti)

13.45 – Prove libere 2 (25 minuti)

18.35 – Qualifiche (20′ + 20′)

Sabato 18 luglio

16.55 – Gara 1 (25 minuti)



Domenica 19 luglio

11.30 – Gara 2 (25 minuti)

Le varie sessioni, incluse le gare, potranno essere seguite in diretta televisiva su MS Motor TV, canale 228 di Sky.

Anteprima del weekend

Tanti sono infatti i nuovi ingressi nella serie coordinata dalla Fast Lane Promotion, per la prima volta inserita nel contesto dei weekend dei campionati ACI Sport. Specialmente in termini di piloti al via. Dopo avere vinto il titolo 2019 con Felice Jelmini, la formazione che fa capo a Paolo Ansaloni si presenta al via sotto l’effige della PMA Motorsport, puntando sull’esperto Massimiliano Danetti, due anni fa vincitore del titolo Gentleman. Faro Racing in grandi forze, visto che la squadra romana, nel 2018 a segno con Simone Di Luca, porterà in pista ben 4 vetture con tre nuovi arrivi. Giulio Bensi, Matteo Rughetti e infine Roberto Macina. Quest’ultimo si alternerà al volante con Fulvio Ferri, disputando una gara a testa nell’arco dello stesso appuntamento. Proprio Ferri è stato grande protagonista nei primi tre round dello scorso anno, centrando una vittoria nella gara inaugurale disputatasi sempre sulla pista del Mugello. A completare i ranghi tra le fila della squadra guidata da Fabrizio Paolo Tablò è infine atteso Ercole Cipolla.



Rientra poi il team Melatini Racing, che nel 2017 ha centrato a sua volta il titolo con Gustavo Sandrucci. La squadra marchigiana affiderà una vettura a Ermes Della Pia, la cui ultima apparizione nella Clio Cup Italia risale al 2018, ma che aveva già gareggiato nel corso del biennio 2015-2016. Un ulteriore nuovo arrivo è quello di Andrea Chierichetti, che correrà con la MC Motortecnica, squadra che affiderà una seconda RS 1.6 turbo a Lorenzo Vallarino, pilota ligure di comprovata esperienza. In tema di campioni c’è anche il ritorno di Cristian Ricciarini, che ha vinto il titolo nel 2009 e nel 2016 con la Essecorse. Sarà proprio col team di Stefano Secci che il pilota toscano affronterà la sfida su quella che è la sua pista di casa. Un’altra vettura della Essecorse sarà guidata da Manuel Stefani. Immancabile la presenza dell’Oregon Team, che ha confermato “Due”, anch’egli pilota molto veloce ed esperto, ed il giovane italo-svizzero Alessandro Tarabini, prossimo ad esordire nella serie. Una conferma anche da parte del team Explorer Motorsport, con il romagnolo Giacomo Trebbi.

Clio Cup Italia – Mugello 2020: entry list