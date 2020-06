Clio Cup Italia | Altro dominio di Zeni nel terzo round della eSport Series a Misano

Stefano Zeni ha monopolizzato il terzo appuntamento della Clio Cup Italia eSport Series, il campionato virtuale del monomarca Renault organizzato da Fast Lane Promotion. Il pilota del Melatini Racing risale così al comando della generale.

Il resoconto del terzo round della Clio Cup Italia eSport Series

Zeni ha replicato ciò che aveva fatto nell’apertura di Monza, conquistando una doppia pole e due vittorie. Il bergamasco è riuscito così a mantenere il comando nella classifica riservata ai “sim racer” e a riprendersi la leadership che aveva perso (dopo un secondo round di Imola per lui particolarmente sfortunato) in favore di Gianmarco Quaresmini. Quest’ultimo, pur essendo stato escluso dalla prima delle due gare di Misano a causa di un’irregolarità tecnica e poi autore di un terzo piazzamento, segue con un divario di 15 lunghezze. Alle sue spalle Felice Jelmini (PMA Motorsport), che ha concluso secondo in Gara 1 e adesso ha 16 punti in meno rispetto al veloce bresciano. Lo stesso Jelmini ha raggiunto Quaresmini in vetta alla classifica dei piloti reali, che vede adesso entrambi appaiati con 97 punti contro i 71 di Roberto Albertini, titolare dello sponsor Montespada.

Appuntamento al Mugello per il 28 giugno

Tra i “sim racer”, Daniele Giuntini è secondo in campionato a 20 lunghezze da Zeni, dopo avere messo a segno un secondo e un quarto posto di categoria. Subito dietro, a 32 punti dal capoclassifica, segue il suo compagno di squadra Fabizio Ninci. Da evidenziare ancora l’ottimo esordio del pilota reale Gabriele Torelli, secondo nei due turni di qualifica e poi autore di un quarto e un secondo posto assoluto. Il prossimo appuntamento della Clio Cup Italia eSport Series si disputerà al Mugello domenica 28 giugno e precederà di due settimane il conclusivo round di Vallelunga.

Copyright foto: Fast Lane Promotion