smart EQ fortwo e-cup | Marengo si unisce ad Autocentauro per la stagione 2020

Dopo essersi affidata a diverse stelle e atleti di varie discipline, il Team Autocentauro ha preso la decisione di affidarsi a Fulvio Marengo per la stagione 2020 della smart EQ fortwo e-cup. Il torinese torna in pista dopo un anno sabbatico nello scorso anno.

Marengo al via con Autocentauro nella stagione 2020

A difendere i colori della smart #13 sarà così Marengo, al ritorno nella serie completamente elettrica dopo essersi preso una pausa per la nascita della propria figlia Caterina nel 2019. Il piemontese è deciso a dare il suo assalto al titolo di Campione Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport: «Sono felicissimo di questa opportunità, è un onore per me far parte di questa grande famiglia e poter godere della fiducia del grande gruppo Mercedes Autocentauro. Hanno creduto in me e voglio ripagare la loro fiducia con serietà e voglia di vincere!». Ricordiamo che Marengo ha anche partecipato a 4 round della stagione d’esordio della smart e-cup.

Le parole di Viviana Murgolo, responsabile del marketing Gruppo Autocentauro

«Per lo storico gruppo Mercedes Autocentauro, con una storia che inizia negli anni ’60 e le sue 8 filiali sparse tra Piemonte e Lombardia, è importante credere in questa iniziativa. Parteciparvi avvalora ancora di più la nostra azienda, il brand che rappresentiamo e il marchio EQ. Autocentauro crede in questo campionato dal grande appeal ed alla grande visibilità per il brand EQ, smart e Mercedes. Incrociamo le dita e, sperando in una rapida ripresa per poter superare questo momento difficile per il nostro paese, auspichiamo di poter tornare a correre insieme», ha commentato Viviana Murgolo, responsabile del marketing Gruppo Autocentauro.

Copyright foto: smart EQ fortwo e-cup