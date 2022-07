WTCR | Race of Portugal 2022: anteprima ed orari del weekend

I protagonisti del FIA WTCR rimangono in terra iberica dopo la Race of Spain della scorsa settimana. Infatti, il Mondiale affronterà questo weekend la Race of Portugal, sul circuito cittadino di Vila Real. Ecco chi bisogna tenere d’occhio, gli orari completi del weekend e dove seguire le sessioni.

L’entry list completa

Al momento non è disponibile.

Chi bisogna tenere d’occhio

Mikel Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR #96) – Lo spagnolo è l’unico andato a segno in tutte le gare e comanda meritatamente la classifica.

Gilles Magnus (Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS TCR 2021 #16) – Il belga ha sorpreso tutti con una bella vittoria in Spagna e ora è secondo in campionato.

Santiago Urrutia (Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR #12) – L’uruguaiano è al momento l’unico tra i piloti Lynk & Co con una vittoria all’attivo, terzo in classifica.

Rob Huff (Zengő Motorsport, Cupra Leon Competición TCR) – Tre secondi posti nelle ultime tre gare per il britannico, ora quarto in campionato.

L’evento e il circuito

La Race of Portugal esiste dal 2007, fin dai tempi del vecchio WTCC. Però è stata ospitata su diversi circuiti: il cittadino di Boavista (2007, 2009, 2011 e 2013), Estoril (2008 e 2021), Portimão (2010 e 2012) e, infine, l’attuale Vila Real.

Il Circuito Internacional de Vila Real è un cittadino estremamente stretto, lungo 4.785 metri per un totale di 24 curve. Da sottolineare il Joker Lap – preso dal panorama rallycross – che aggiungerà pepe alla sfida.

Gli orari completi e la diretta TV

Sabato 2 luglio

09.00 – Prove libere 1 (45 minuti)

12.00 – Prove libere 2 (45 minuti)

17.05 – Qualifiche

Domenica 3 luglio

13.10 – Gara 1 (30’ + 1 giro)

17.15 – Gara 2 (25’ + 1 giro)

Gli orari in elenco sono quelli italiani (CEST).

Le qualifiche e le gare saranno visibili in diretta su Eurosport.