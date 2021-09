WRX | World RX Francia: ancora gli Hansen, ancora Timmy seguito da Kevin

Hansen, Hansen ed ancora Hansen: i fratelli sulle Peugeot 208 WRX sono ad oggi i mattatori dell’edizione 2021 del Mondiale Rallycross FIA, giunto al suo terzo round con il World RX di Lohéac, Francia. Appuntamento vinto da Timmy Hansen, seguito da suo fratello Kevin, ripetendo un copione già visto in Spagna e in Svezia.

A Barcellona il successo fu di Kevin davanti a Timmy, ad Höljes l’ordine dei fattori cambiò (il più anziano dei due vittorioso rispetto al più giovane) ma non il risultato, con il Team Hansen WRX ancora trionfatore. Ed anche nella Bretagna le 208 WRX hanno avuto una marcia in più, con ancora una volta Timmy a prendersi il primo posto finale seguito da Kevin.

World RX Francia, le qualifiche e le semifinali

E pensare che nella fase delle qualifiche di Lohéac del sabato i due fratelli non è che avessero spiccato più di tanto, con Niclas Grönholm primo nella Q1 seguito da Johan Kristoffersson, e quest’ultimo a sua volta in vetta nella Q2. Nel warm-up di domenica, però, Kevin Hansen si è trovato al comando, mentre nella Q3 si è piazzato alle spalle di Kristoffersson e nella Q4 ha avuto la meglio il fratello Timmy, che ha giovato delle modifiche al set-up della propria vettura e delle nuove gomme. Quest’ultimo poi si è preso il successo nella semifinale 1, con il parente primo nella semifinale 2, arraffando così entrambi la fila davanti nella griglia di partenza della finale.

Gli Hansen in testa, un altro flop per Krisoffersson

I due hanno quindi tagliato il traguardo conclusivo quasi appaiati, divisi da sei decimi di secondo e con il pilota in forze anche ad Andretti, fresco di successo (è il caso di dirlo) dal round in Groenlandia dell’Extreme E, a prendersi la seconda vittoria di fila nel Mondiale Rallycross, ribadendo la propria leadership in classifica (e a seguirlo, manco a dirlo, è il fratello Kevin con soli dieci punti di distanza).

Terzo posto nella finale di Lohéac per Grönholm (sulla Hyundai i20 per GRX), al suo primo podio del 2021 e bravo ad avere la meglio su uno scatenato Kevin Abbring (Unkorrupted), quarto, che non può nulla contro l’avversario che ha ben sfruttato il joker lap finale mentre la sua Renault Mégane RS accusava problemi di frizione. Quinto posto per Krisztian Szabo (GRX), che si ritrova così terzo nella classifica del WRX 2021, a ventisette punti dalla vetta. Sesto Timo Scheider sulla Seat Ibiza per All-INKL.COM Münnich Motorsport. Male invece Kristoffersson, per la seconda volta di fila fuori da una finale: il già campione mondiale rallycross ha patito problemi alla sua Audi S1 nella prima semifinale, con un problema al cambio che gli ha impedito di accedere all’ultima fatica del fine settimana.

