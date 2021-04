Con il Rally di Croazia del 22-25 aprile partirà la stagione 2021 nel WRC2 di Mads Ostberg e Torstein Eriksen, equipaggio chiamato a difendere il proprio titolo di categoria nel Mondiale Rally cadetto vinto lo scorso anno.

Gli aggiornamenti alla Citroen C3 Rally2 di Ostberg

Per l’occasione il duo avrà a disposizione la Citroen C3 Rally2 dotata degli ultimi aggiornamenti omologati ad inizio marzo: in particolare la vettura godrà di migliorie sul versante aerodinamico, nella trasmissione e nei freni. «Abbiamo lavorato sull’aero della lama paraurti anteriore, e questo ha fatto una grande differenza nei test», ha spiegato il norvegese su WRC.com. «Per la trasmissione abbiamo alcune nuove rampe nei differenziali, quindi abbiamo apportato alcune piccole modifiche all’impianto frenante per eliminare alcuni problemi che avevamo prima». Inoltre si è svolto del lavoro anche sul software e sulla geometria: «Sono molte piccole cose, che faranno la differenza in termini di prestazioni e affidabilità», assicura Ostberg, che fa poi un bilancio generale dopo due anni di gare e di sviluppo con la Citroen C3, sin da quando si chiamava R5: «Abbiamo lavorato duramente sulla C3. Davvero, ho lavorato su questa vettura da zero e vedere come funziona ora è davvero positivo».

“Sarà bello combattere contro rivali come Mikkelsen”

Il campione uscente del WRC2 quest’anno se la vedrà con un panorama di rivali di altissimo livello, sia tra i veterani del campionato (con i quali c’è aria di revival del WRC di qualche anno fa, quando tutti correvano nel Mondiale maggiore con le World Rally Car) che sul versante delle nuove leve: «La WRC2 sarà dura con ragazzi come Andreas [Mikkelsen] lì dentro. Sarà bello combattere contro lui, soprattutto ora che abbiamo la vettura come la vogliamo». Ostberg in questo fine settimana inizierà il suo impegno parallelo nel campionato ungherese rally assieme al team Tagai Racing Technology, che lo terrà occupato alla pari del WRC2 per tutto l’anno: si comincia con il Therwoolin Boldogkö Rally, che si disputa su asfalto. In un certo senso, un ottimo allenamento in vista del Croazia.

Crediti Immagine di Copertina: Citroen Racing