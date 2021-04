WRC2 | Il programma 2021 di Huttunen: prossima fermata Rally Italia Sardegna, poi debutto con la Hyundai i20 Rally2

Avevamo lasciato Jari Huttunen far partire la sua stagione d’esordio nel WRC2 dall’Arctic Rally Finland dello scorso febbraio, terminato in maniera molto precoce per il giovane finnico, costretto al ritiro già nella prima prova speciale per via di un problema tecnico al motore della sua i20 R5.

L’ingresso di Jari Huttunen nel WRC2

Passo indietro: il campione WRC3 2020 era stato ingaggiato da Hyundai Motorsport per correre nella squadra impegnata nel WRC2, quindi accanto ad un Oliver Solberg sempre più in odore di promozione nel team ufficiale ed Ole Christian Veiby. Dopo il flop della prima uscita stagionale, non si è saputo più altro del resto del programma stagionale di Huttunen, che non è stato schierato al Rally di Croazia dello scorso fine settimana.

Huttunen correrà con la nuova Hyundai i20 N Rally2

Giunge però ora da Hyundai l’ufficialità dei prossimi appuntamenti che vedranno impegnato il diciannovenne, assieme al navigatore connazionale Mikko Lukka. Rivedremo innanzitutto l’equipaggio su i20 R5 al Rally Italia Sardegna del prossimo giugno; in seguito sarà la volta del Rally Estonia del 15-18 luglio, dove ci sarà il debutto della nuova i20 N Rally2, vettura che lo stesso Huttunen ha contribuito a sviluppare partecipando al programma dei test degli scorsi mesi.

Huttunen commenta lo slittamento del Rally Finlandia

La stagione 2021 del finnico procederà poi verso l’Ypres Rally in Belgio, l’Acropolis In Grecia, il Rally Finlandia slittato nel frattempo a fine settembre ed infine la Spagna. A proposito della gara di casa spostata rispetto al suo tradizionale slot estivo, Huttunen ha commentato sul sito Rallit.fi: «È interessante gareggiare a Jyväskylä [zona dove si tiene l’evento, ndr] in condizioni autunnali. Ovviamente pensiamo subito all’impatto che avranno le nuove condizioni climatiche sulle strade. Le condizioni possono essere più scivolose che in estate, la strada può anche usurarsi di più e guidare al buio conferirà del pepe ulteriore. D’altra parte, non si sa ancora molto sulla corsa, e gareggiare a casa è sempre qualcosa di molto interessante».

Crediti Immagine di Copertina: Hyundai Motorsport