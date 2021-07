WRC | Ypres Rally 2021, Hyundai Motorsport schiera anche Craig Breen

Era praticamente un segreto di Pulcinella la scelta del terzo pilota da parte di Hyundai Motorsport per l’Ypres Rally, e difatti era solo una questione di ufficialità. Craig Breen sarà schierato il prossimo 12-15 agosto all’ottavo appuntamento del WRC, di scena in Belgio.

L’esperienza di Breen all’Ypres Rally

L’irlandese affronterà quindi il suo quarto appuntamento del Mondiale nell’attuale stagione, dopo l’Arctic Rally Finland di febbraio (concluse quarto), il Rally di Croazia (ottavo) e, a breve, l’Estonia. Scelta ovvia, abbiamo detto, in quanto Breen ha già disputato l’Ypres altre quattro volte in carriera, l’ultima nel 2019 quando vinse assieme a Paul Nagle a bordo della Volkswagen Polo GTI R5. Nelle altre tre partecipazioni due ritiri (nel 2014 e nel 2015) ed un terzo posto nel 2013, al volante della Peugeot 207 S2000: lo stesso irlandese avrebbe dovuto far parte della line-up della gara belga lo scorso anno, se quest’ultima non fosse poi saltata a causa della pandemia. L’altro pilota con cui è impegnato nella staffetta della terza Hyundai i20 Coupé WRC, vale a dire Dani Sordo, all’attivo non ha invece alcuna partecipazione in carriera all’Ypres.

Nuovo team manager per Hyundai dall’Ypres Rally

Breen sarà chiamato a dar man forte a Thierry Neuville (pilota di casa) ed Ott Tanak (zero esperienza in Belgio pure lui, alla pari di Sordo) in una gara che per il team segnerà un crocevia importante: sarà il primo senza Alain Penasse, per otto anni team manager ed anche organizzatore dello stesso Ypres (sostituito da Pablo Marcos), e dovrebbe segnare il primo debutto in gara della nuova Hyundai i20 N Rally2. Ma certamente la cosa più importante per Hyundai Motorsport sarà quella di risalire la china nel campionato, visto il momento delicato che sta vivendo con la fuga nella classifica costruttori e piloti dei rivali di Toyota Gazoo Racing.

Crediti Immagine di Copertina: Hyundai Motorsport