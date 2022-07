WRC | Toyota e il Rally Estonia: “Non basta solo l’affidabilità, bisognerà andare a tutta”

Lo scorso anno Kalle Rovanpera ottenne la sua prima vittoria nel WRC al Rally Estonia iniziando così il proprio percorso di crescita e di maturazione, dal ragazzo potenziale prodigio ma a volte incline agli errori e alle sfortune, al fenomeno che sta dominando con sicurezza e garbata spietatezza l’attuale campionato 2022. L’attuale leader del Mondiale, forte di quattro vittorie su sei gare disputate dando prova di leadership su neve, asfalto e sterrati duri, è ovviamente il favorito per l’Estonia che si correrà dal 14 al 17 luglio, valido come settimo appuntamento stagionale.

Rovanpera aprirà le strade al Rally Estonia

«Ovviamente è bello tornare al Rally Estonia», ha dichiarato Rovanpera, reduce dalla sensazionale vittoria al Safari Rally dove non ha sofferto l’aver dovuto aprire le strade, su terreni aspri, rocciosi e colmi di fesh fesh, nella prima giornata di gara. Il prossimo appuntamento sarà sì su sterrato, ma di tipo diverso, più scorrevole e veloce, dove si può anche e soprattutto andare a tavoletta a differenza di questo visto in Kenya. «Vincere in Estonia l’anno scorso è stato un grande momento ed è stato un weekend davvero positivo per noi. Quest’anno siamo in una situazione diversa, siamo in testa al campionato e quindi apriremo la strada, ma speriamo di poter fare un altro buon risultato. Mi piacciono i rally come questo con strade veloci e scorrevoli, sono adatte a me. E ‘ davvero importante sentirsi sicuri della vettura quando si guida a quelle velocità, quindi abbiamo lavorato molto nei test per cercare di ottenere l’assetto giusto».

“Per i prossimi appuntamenti dovremo concentrarci sul massimizzare le prestazioni”

Rovanpera corre per Toyota Gazoo Racing, anch’essa in testa ma nella classifica Costruttori e con un margine di vantaggio su Hyundai Motorsport che si è di nuovo allargato dopo lo straordinario poker del Safari: tutti e quattro gli equipaggi hanno conquistato le prime posizioni della gara al traguardo finale. «Il risultato in Kenya è stato incredibile per noi, ma ora affronteremo una sfida molto diversa per i prossimi due appuntamenti in programma in Estonia e Finlandia», ha spiegato il team principal Jari-Matti Latvala. «Finora ci siamo concentrati sull’affidabilità e, sebbene ovviamente vogliamo mantenerla, per questi rally scorrevoli e veloci dobbiamo anche concentrarci sull’ottenere le massime prestazioni dalla GR Yaris Rally1. Sarà una sfida anche per i piloti, perché venendo da un evento duro come il Safari può essere facile adagiarsi ed andare troppo comodamente, ma in Estonia devi attaccare dall’inizio della prima PS o rischi di perdere molto tempo. Per fare questo serve fiducia nella vettura e il feedback dei piloti dai nostri test pre-evento è stato positivo».

I commenti di Evans e Lappi

La Toyota GR Yaris Rally1 in effetti sta dimostrando di essere più forte sotto l’aspetto dell’affidabilità, rispetto alle concorrenti dirette Hyundai e M-Sport Ford. E tutti i piloti ne stanno giovando, come il secondo classificato al Safari Elfyn Evans. «Non vedo l’ ora di correre in questi due prossimi rally su strade sterrate veloci, che saranno molto diverse da quelle che abbiamo affrontato negli ultimi eventi», ha commentato il gallese. «L’Estonia sarà il primo rally su terra davvero veloce mai disputato con queste vetture, quindi i test sono stati davvero importanti per cercare di prepararci. Mi piacciono le prove ad alta velocità in Estonia, ma aiuta il sentirsi a proprio agio in auto, quindi l’obiettivo è avere una vettura che funzioni bene in tutte le condizioni e poi, si spera, ottenere un buon risultato alla fine dell’evento».

Torna in squadra Esapekka Lappi, che riprende il volante della terza GR Yaris Rally1 ceduta al Safari a Sébastien Ogier, il quale rivedremo di nuovo probabilmente dopo l’estate, salvo colpi di scena. Il finlandese intanto cercherà un po’ di riscatto dopo i risultati sfortunati ed opachi al Rally di Croazia e al Rally Italia Sardegna, anche se un podio – come avvenuto a febbraio in Svezia – non è esattamente contemplato dal pilota, che ha dichiarato: «Non vedo l’ ora di riprendere la vettura per i prossimi due eventi, e in particolare per il mio rally di casa in Finlandia, ovviamente. L’Estonia non sarà così facile visto che tra l’altro non ci ho mica corso l’anno precedente, quindi ci sono alcune prove che saranno nuove per me. Credo comunque di poter fare bene, ma non ho grandi aspettative. Finora quest’anno abbiamo avuto un buon ritmo su ogni superficie, ma non sono sempre stato in grado di far combaciare le cose. Pertanto l’obiettivo principale in Estonia sarà quello di disputare un rally pulito».