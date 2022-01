WRC | Torna la Citroen C3 Rally Family: i piloti in gara al Rallye Monte Carlo

Il Rallye di Monte Carlo 2022 segnerà l’inizio dell’era ibrida del WRC, ma anche l’avvio della stagione internazionale di alcuni marchi che competono nelle categorie di supporto. Abbiamo visto ad esempio Skoda, ma un altro nome importante è sicuramente quello di Citroen, che ha cessato la sua attività con il team ufficiale alla fine del 2019 ma continua a supportare le squadre clienti, in particolare nel WRC2.

Parliamo del campionato in cui la casa francese vinse nel 2020 il titolo con Mads Ostberg e Torstein Eriksen, con il norvegese che nel frattempo si è visto soffiare il successo da Andreas Mikkelsen (su Skoda) l’anno dopo, e pure il copilota. Sia come sia, punto e a capo dopo le 69 vittorie ottenute nella stagione precedente: e si riparte con la C3 Rally2, fresca di titolo nel WRC3 2021 con Yohan Rossel, e tutta la combriccola che a Monte Carlo sarà ben rappresentata da una pattuglia di Citroen nel Mondiale di categoria.

Rossel promosso nel WRC2

Abbiamo citato Rossel, che in questa stagione è stato promosso per difendere i colori del marchio transalpino nel WRC2 con un vettura che sarà gestita dal fidato team cliente PH Sport. «Sono molto contento di continuare nel Campionato del Mondo Rally con Citroen Racing», ha dichiarato il francese, il cui programma stagionale oltre a Monte Carlo contemplerà Croazia, Portogallo, Sardegna, Grecia, Catalogna e l’appuntamento di agosto che resta ancora da svelare nel calendario del WRC 2022. «Il titolo WRC3 è stato un traguardo molto importante e ora farò del mio meglio per costruire quel risultato nel WRC2 con un programma di sette rally. Il Rallye di Monte Carlo è senza dubbio la gara più impegnativa della stagione e ho curato moltissimo la mia preparazione per essere pronto per questa gara. Quest’anno, sono tornato con PH Sport, la squadra che mi ha aiutato a vincere il titolo del campionato francese con la C3 Rally2 nel 2019. Spero di approfittare della mia esperienza al Rallye di Monte Carlo per ottenere un buon risultato e iniziare il mio programma WRC2 su una buona base».

Programma completo anche per Camilli

Al via anche Eric Camilli, anch’egli interessato da un programma completo nel WRC2 con la C3 Rally2, nel suo caso gestita da Saintéloc Racing: «Non vedo l’ora di correre di nuovo con Citroen Racing e Saintéloc nel WRC2 – ha dichiarato il francese che nel 2021 ha vinto nella categoria il Rally di Catalogna e nel nazionale il Rally del Rouergue, e che nel 2020 conquistò nelle RC2 il Monte Carlo – . Torno in una squadra che conosco bene e in una formidabile C3 Rally2 con la quale ho vinto la classe WRC2 al Rally di Catalogna lo scorso ottobre. Ho la fortuna di partecipare ad un programma completo nel WRC2. Sappiamo che sarà una stagione dura e molto combattuta. Il primo appuntamento dell’anno, il Rally di Monte Carlo, è il mio evento di casa. I miei preparativi sono stati meticolosi, senza trascurare alcun dettaglio, in modo da poter essere pronto fin dalle prime speciali».

Torna nel WRC2 Lefebvre

Inoltre sulle Citroen C3 Rally2 ci sarà anche Stéphane Lefebvre (con DG Sport), da tempo legato alla casa del double chevron (è stato uno dei primi a far debuttare la C3 R5) e che ha detto: «DG Sport e Citroen Racing mi danno l’opportunità di rientrare nel Campionato del Mondo Rally WRC2 partecipando al Rallye di Monte Carlo con la C3 Rally2. Non vedo l’ora di tornare a correre in un rally che non ho più disputato dal 2017 e spero di ottenere una buona prestazione in quest’evento leggendario. Sarò in grado di lottare per ottenere il meglio con una C3 Rally2, che è molto efficiente con le sue nuove evoluzioni».

Johnston comincia da Monte Carlo prima di definire il suo programma 2022

Infine, spazio anche a Sean Johnston, al terzo anno sulla C3 (per Saintéloc) e al suo terzo Monte Carlo, che vinse nel 2020 nella categoria RC4: «Io e il mio co-pilota Alexander Kihurani siamo impazienti di tornare a questo rally leggendario e affrontare le prove speciali molto selettive del Rallye di Monte Carlo. Dopo un’edizione 2021 difficile, in particolare perché ero appena guarito dal Covid, mi sono preparato molto bene per ritornare al volante della C3 Rally2 di Saintéloc e affrontare il rally in condizioni migliori. Il mio programma WRC l’anno scorso mi ha permesso di migliorare l’esperienza al volante della C3 Rally2, soprattutto su asfalto. Ho l’intenzione di approfittare di tutta questa esperienza su strade molto impegnative prima di finalizzare il mio programma nel WRC2».

Il Responsabile Competizione Clienti Citroën Racing Didier Clément ha commentato: «Con 69 vittorie nel 2021, la Citroën C3 Rally2 ha dimostrato le sue prestazioni e la sua versatilità su alcune delle strade più impegnative in Europa, America Latina e Asia. Le nostre equipe tecniche lavorano senza sosta per garantire che i piloti della #C3Rally2Family possano beneficiare delle migliori soluzioni per lottare per le posizioni di testa. Le recenti evoluzioni apportate all’avantreno per ottimizzare la motricità permetteranno ai nostri piloti di sfruttare tutto il potenziale della C3 Rally2. Yohan, Eric, Stéphane e Sean approfitteranno delle strade del #rally di Monte Carlo per distinguersi nella classe WRC2 contro una concorrenza molto forte».