WRC | Altri test per la Toyota GR Yaris Rally1, provata per la prima volta anche da Evans [VIDEO]

I test delle nuove vetture ibride che vedremo debuttare dal prossimo anno nel WRC procedono, con due team in particolare che si stanno distinguendo per la loro operosità.

La Toyota GR Yaris Rally1 sugli asfalti francesi

In primis M-Sport, che si è portata molto avanti sia presentando la propria Ford Puma Rally1 mentre le altre rivali sono ancora lì che corrono con le versioni camuffate, che andando spedita con le varie sessioni su sterrato e su asfalto. Segue Toyota Gazoo Racing, che alla pari del team britannico ha di recente svolto una serie di test sul cemento delle strade francesi, non però nel dipartimento dell’Ardèche bensì nella Drôme, inclusi alcuni tratti degli asfalti delle prove speciali del Rallye di Monte Carlo.

Evans prova per la prima volta la GR Yaris Rally1

A bordo della GR Yaris Rally1 come sempre Juho Hänninen, collaudatore ufficiale; ma la novità di questa sessione sta nel fatto che per la prima volta anche un pilota della squadra può testare la vettura, ed in questo caso si tratta di Elfyn Evans. Il che depone a favore della tesi secondo cui il gallese godrà di un rinnovo con Toyota per il 2022, cosa che sembra sempre più ad un passo dall’ufficialità.

A proposito di mercato piloti, oltre ad Evans sarà confermato anche Kalle Rovanpera, mentre Takamoto Katsuta come ormai è assodato anche il prossimo anno correrà come pilota non ufficiale per TGR. La squadra si completa poi con Sébastien Ogier a tempo parziale, molto probabilmente con una vettura spartita con Esapekka Lappi, sempre più vicinissimo al ritorno in Toyota Gazoo Racing.

Crediti Immagine di Copertina e Video: Vidéo de Rallye Nora 05 / MrPoypoy38