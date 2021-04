WRC | Suninen potrebbe partecipare a tutte le gare del Mondiale 2021

Da pilota a tempo parziale ad una stagione completa: questa la parabola che Teemu Suninen potrebbe compiere nel 2021, grazie agli sforzi del suo team, M-Sport.

Se è vero che in quest’anno il finnico correrà solo alcuni appuntamenti su Ford Fiesta WRC, cedendo la vettura ad Adrien Fourmaux in altri (come avverrà all’imminente Rally di Croazia, terzo round del WRC), c’era il rischio che Suninen rimanga a casa in altri appuntamenti del calendario. Però qualcosa inizia a muoversi.

Suninen correrà tutti gli appuntamenti del WRC 2021?

Anzitutto, M-Sport pare abbia trovato di recente i fondi per allungare la stagione del pilota da sei a nove round nel Mondiale 2021. Poi la conferma della sua presenza al citato Croazia, in questo caso sulla Ford Fiesta Rally2 MkII (dotata di un nuovo sistema di ventilazione e raffreddamento dell’abitacolo) che solitamente guida Fourmaux, pilota iscritto dal team nel WRC2 e che correrà a Zagabria per la prima volta con la Fiesta versione World Rally Car (che tra l’altro godrà di un aggiornamento al livello del motore). Adesso arriva la notizia secondo cui il team principal Richard Millener sia al lavoro per garantire al finnico una stagione completa nel WRC, in tutto e per tutto.

M-Sport al lavoro per una stagione completa per Suninen

Il sito WRC.com riporta infatti le parole di Millener, che conferma questo retroscena: «L’obiettivo è avere Teemu in ogni evento quest’anno. È qualcosa su cui stiamo lavorando al momento. Ovviamente finora abbiamo investito molto su di lui e vogliamo mantenerlo rilevante. In questo momento, stiamo prendendo le cose evento per evento, ma non vedo l’ora di vedere come se la caverà in Croazia. Personalmente, penso che Teemu sia un pilota migliore sull’asfalto che su sterrato».

Dichiarazione curiosa quest’ultima, visto che con M-Sport Suninen ha ottenuto in carriera come migliori risultati tre podi in altrettante gare su terra, ovvero due terzi posti al Rally di Portogallo nel 2018 e in Messico nel 2020 e un secondo posto al Rally Italia Sardegna 2019. Quest’anno il ritiro al Monte Carlo e l’ottava piazza all’Arctic Rally Finland hanno abbastanza compromesso il cammino del pilota in M-Sport e nel WRC, perciò urge un netto cambio di passo dalla Croazia, anche se su Fiesta Rally2, vista l’apertura di credito da parte della squadra.