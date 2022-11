WRC | Si apre il Rally del Giappone: lo shakedown e la prima prova speciale

Nella notta italiana si è aperto l’ultimo appuntamento del WRC 2022, ovvero il Rally del Giappone, con una lotta per ora estremamente equilibrata in attesa che si dia fuoco alle polveri con la prima giornata di competizione.

Neuville ed Evans appaiati in testa allo shakedown

Mentre da noi era l’una di notte si è corso lo shakedown di Kuragaike Park da 2,80 km, dove ad ottenere il miglior tempo è stato Thierry Neuville per Hyundai Motorsport, subito in testa nei primi giri ma che alla fine ha realizzato lo stesso riscontro cronometrico di Elfyn Evans per Toyota. Dietro all’inconsueta coppia in vetta troviamo a cinque decimi di ritardo Sébastien Ogier, che ha debuttato con il nuovo navigatore Vincent Landais.

Il francese ha battuto di un decimo Craig Breen per M-Sport, quarto ed anch’esso con un nuovo copilota, il connazionale irlandese James Fulton.

Rally Giappone, la PS1

Ma veniamo alla PS1 disputata nella prima mattinata italiana (le 17:38 in Giappone, per essere precisi) e che ripeteva più o meno lo stesso percorso cittadino dello shakedown, ma in direzione opposta: in questo caso la Kuragaike Park da 2,75 km è stata vinta da Ogier, in una prova condizionata dall’oscurità del crepuscolo e da strade scivolose (ricordiamo un dato: team ed equipaggi non hanno potuto svolgere dei test in loco, quindi questi sono stati i loro primi acclimatamenti al percorso giapponese, escludendo le ricognizioni dei giorni scorsi).

Secondo posto a un decimo per Breen, terzo a due decimi Ott Tanak, alla sua ultima gara con Hyundai Motorsport (e forse sarà anche l’ultima per Julien Moncet come vicedirettore con funzioni de facto di team principal). Quarto Neuville a tre decimi, quinto il campione del mondo 2022 Kalle Rovanpera, a sei decimi dal compagno di squadra Ogier. Segue Evans e poi l’altra Toyota GR Yaris Rally1 della gloria locale Takamoto Katsuta, a 1,9 secondi di ritardo dalla vetta e migliore di tre decimi rispetto a Gus Greensmith, quota M-Sport. Nono Dani Sordo per Hyundai, decimo assoluto Emil Lindholm, primo nel WRC2 ed in lotta proprio nel campionato cadetto per conquistare il titolo, uno degli ultimi verdetti che mancano in questa stagione mondiale.

La PS1 è stata interrotta a causa di un incidente subito da Toshihiro Arai e Naoya Tanaka con la loro Citroen C3 Rally2: l’equipaggio è stato condotto in ospedale per gli accertamenti medici. Finiscono fuori strada, ma senza gravi conseguenze, anche i piloti sulle i20 N Rally2 Grégoire Munster (tradito dal surriscaldamento delle gomme) e Teemu Suninen (quest’ultimo ha comunque proseguito nella sua marcia).

Stanotte si fa sul serio con l’inizio della prima giornata di gara su percorsi più selettivi: qui i dettagli e gli orari italiani del Rally del Giappone.