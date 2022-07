Formula E | E-Prix di Marrakesh 2022: anteprima ed orari del weekend

Dopo l’Indonesia, la Formula E vola in Marocco per il ritorno nel calendario del E-Prix di Marrakesh, valido come decimo round della stagione 2021-22 da disputarsi sul Circuit International Automobile Moulay El Hassan. Ecco chi bisogna tenere d’occhio, gli orari completi del weekend e dove seguire le sessioni.

L’entry list completa

Al momento è qui disponibile.

Chi bisogna tenere d’occhio

Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ Formula E Team, Mercedes-EQ Silver Arrow 02 #5) – Il belga è andato bene anche a Jakarta, con una Top 5 che lo tiene incollato al primo posto.

Jean-Éric Vergne (DS Techeetah, DS E-Tense FE21 #25) – Manca ancora una vittoria per il francese ex campione del mondo, ma al momento si trova secondo in classifica grazie al podio in Indonesia.

Edoardo Mortara (ROKiT Venturi Racing, Mercedes-EQ Silver Arrow 02 #48) – Lo svizzero ha colto il terzo posto a Jakarta e insegue Vandoorne e Vergne in classifica al terzo posto.

Mitch Evans (Jaguar TCS Racing, Jaguar I-Type 5 #9) – Il neozelandese ha firmato la terza vittoria stagionale in Indonesia e potrebbe davvero lottare per il titolo

Robin Frijns (Envision Racing, Audi e-tron FE07 #4) – Malissimo nella trasferta asiatica e, in questa fase, è cruciale non perdere punti.

Nyck de Vries (Mercedes-EQ Formula E Team, Mercedes-EQ Silver Arrow 02 #17) – Il campione del mondo in carica è stato costretto al ritiro in Indonesia e sembrano affievolirsi sempre più le speranze per il titolo.

L’evento e il circuito

L’E-Prix di Marrakesh, inaugurato nel 2016, giunge alla sua quinta edizione nonostante i “salti” del 2017 e del 2021. Si sono sempre visti dei vincitori diversi: Sébastien Buemi, Felix Rosenqvist, Jérôme d’Ambrosio e António Félix da Costa.

Il Circuit International Automobile Moulay El Hassan è sorto nel 2009 per ospitare il FIA WTCC, ma dal 2016 ha accolto la Formula E su un layout completamente nuovo. Lungo 2.971 metri, è composto da 14 curve.

Gli orari completi e la diretta TV

Venerdì 1° luglio

18.00 – Prove libere 1 (30 minuti)

Sabato 2 luglio

08.30 – Prove libere 2 (30 minuti)

10.40 – Qualifiche

18.00 – Gara (45 minuti + 1 giro)

Gli orari in elenco sono quelli italiani (CEST).

Tutte le sessioni saranno visibili gratuitamente su Sportmediaset.it, mentre le gare saranno visibili su Mediaset Canale 20 e Sky Sports Action con commento in italiano.

Copyright foto: Alastair Staley / Formula E