CIAR | Primi test in Slovenia con la Hyundai i20 N Rally2 per Basso

La prossima settimana inizierà il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, quindi si stringono i tempi per i test e gli ultimi preparativi prima del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio del 4-5 marzo.

Test in Slovenia per Basso e Granai

Ecco quindi che Giandomenico Basso e Lorenzo Granai hanno preso le prime misure con la Hyundai i20 N Rally2 di Friulmotor che guideranno in questa stagione. La coppia vincitrice del CIR 2021 ha svolto dei test in Slovenia, macinando così i primi chilometri con la vettura ed affinare il feeling con la stessa. Una giornata piena al cospetto sia del team preparatore dei De Cecco che degli ingegneri di Hyundai Motorsport Customer Racing e dei tecnici Pirelli, che fornisce le gomme della i20.

“Si è instaurato subito un buon feeling con la Hyundai i20 N Rally2”

«Riparto per un nuovo programma con le motivazioni che ho sempre avuto nella mia lunga carriera», ha spiegato Basso. «Il Campionato Italiano Assoluto Rally presenta un livello molto alto anche nel 2022 e dunque richiede il massimo impegno e una preparazione perfetta. Sono convinto di lavorare con un’ottima squadra e ho trovato una vettura dal grande potenziale e che si sposa bene con il mio stile di guida. Siamo solo nella primissima fase e di fatto sto iniziando ora a scoprire la Hyundai i20 N Rally2, ma si è subito instaurato un buon feeling e le prime soluzioni provate con i tecnici mi hanno soddisfatto. Non vedo l’ora che il campionato prenda il via». Il pilota trevigiano proseguirà l’apprendimento della i20 il prossimo mercoledì 2 marzo, questa volta sugli asfalti della Toscana per l’ultimo test prima del Ciocco.

“Potremo essere i protagonisti del CIAR”

Marco De Cecco, responsabile del team Friulmotor, ha commentato: «È sempre un’emozione e una grande responsabilità ripartire per una nuova stagione, specialmente quando hai in squadra ancora un campione italiano e stai lavorando per una sfida molto importante con una nuova vettura come la Hyundai i20 N Rally2. Ho dei bei ricordi passati con Giando, quando ha corso con noi e ci siamo tolti anche la soddisfazione di vincere una prova al Rallye di Monte Carlo. A distanza di anni non ha perso la grinta e la determinazione ed è diventato un grande professionista che ha conquistato molti titoli internazionali. Tutta la squadra è molto motivata per far bene, la vettura è cresciuta nell’inverno e dunque penso che abbiamo tutti gli ingredienti per svolgere un ruolo da protagonisti nel campionato».