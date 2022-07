ERC | Rally Liepaja 2022, Battistolli conquista la Qualifying Stage

Comincia il fine settimana del Rally Liepāja, quinto appuntamento del FIA ERC 2022, e nell’attesa che domani scatti la gara vera e propria sugli sterrati lettoni si è partiti oggi con la Qualifying Stage di Liepeni da 3,77 km, che permette ai piloti prioritari detentori dei migliori tempi di potersi scegliere la posizione di partenza per domani: chi prima arriva meglio alloggia, vantaggio non da poco quando si parla di gare su terra come questa, sebbene su sterrati veloci e non troppo insidiosi.

Battistolli sorpreso dal successo nella Qualifying Stage

Ebbene, ad ottenere il miglior tempo e quindi la possibilità di selezionare per primo la posizione di partenza è stato Alberto Battistolli. Il pilota costantemente nelle top ten dei precedenti appuntamenti europei di questa stagione (al netto dell’esclusione dalla classifica del Rally delle Isole Canarie per una irregolarità nel peso della propria Skoda Fabia Rally2 Evo riscontrata nelle verifiche post-gara) vince la QS ma con un margine di soli 0,03 secondi su Vaidotas Žala, anch’egli su Fabia Evo. «Onestamente sono davvero sorpreso, abbiamo avuto dei problemi con la valvola pop-off che si è aperta almeno due volte durante la prova. Per tutta la Qualifying Stage ho pensato che stessimo perdendo tempo», ha commentato il pilota italiano con Simone Scattolin alle note. «Certo, è davvero un bel modo per iniziare il nostro rally, ma domani sarà una storia diversa. Sappiamo che non sarà facile, quindi sceglieremo una buona posizione stasera e faremo del nostro meglio».

La top ten della QS del Rally Liepaja 2022

In una top ten molto ristretta, con i piloti racchiusi in uno spazio di 1,5 secondi (a testimonianza delle velocità che si possono realizzare in gare come il Liepāja), il terzo posto è stato occupato da Hayden Paddon, che torna a gareggiare in Europa per prepararsi al debutto stagionale nel WRC2 tra non molto al Rally Estonia, dove gareggerà con la Hyundai i20 N Rally2 con la quale sta iniziando ad entrare in confidenza da pochissimo. Il distacco del neozelandese è stato di 0,152 secondi.

Per quanto riguarda gli altri piazzamenti, quarto posto per Gregor Jeets (Fabia Rally2 Evo) a 0,015 dal podio, quinto per Nil Solans (i20 N Rally2), sesto per Tom Kristensson, che come lo spagnolo milita nel team Kowax Racing ma corre sulla “vecchia” i20 R5, settimo per il pilota di casa Mārtiņš Sesks, seguito dal compagno di squadra nel team MRF nonché attuale leader dell’ERC Efrén Llarena, ed infine nono posto per Ken Torn sulla Ford Fiesta Rally2 e decimo per Yoann Bonato, su Citroen C3 Rally2.