WRC | L’incidente, le incomprensioni con i poliziotti, la vittoria: l’incredibile ultima giornata in Croazia di Ogier [VIDEO]

Il finale del Rally di Croazia non poteva essere più pregno di colpi di scena, visto che Sébastien Ogier è passato dal rischiare di ritirarsi al vincere la gara sul filo di lana e proprio all’ultima prova speciale, la Power Stage decisiva dove il compagno di squadra in Toyota Gazoo Racing Elfyn Evans entrava da leader della corsa.

L’incidente di Ogier ed Ingrassia

Facendo un passo indietro, nel tratto di trasferimento che portava alla PS17, la prima della giornata conclusiva, il sette volte campione del mondo si scontrava con una BMW Serie 1, sfregiando il lato del navigatore Julien Ingrassia. Come risultato, la portiera del lato passeggero della Yaris WRC presentava uno danno notevole nonché una certa difficoltà a chiudersi, risolta dall’equipaggio con nastro adesivo ed ingegno. Nel frattempo è sopraggiunta la polizia locale, ed in seguito pare ci sia stata una ispezione dei commissari FIA, che alla fine hanno dato il nulla osta ad Ogier ed Ingrassia per continuare a correre. Se avessero deciso altrimenti, a quest’ora avremmo celebrato la vittoria di Evans, e chissà se le altre squadre come Hyundai Motorsport o M-Sport avranno qualcosa da ridire o da reclamare nei prossimi giorni.

Intanto, Ogier ha dimostrato ancora una volta la sua caratura di campione, che si vede soprattutto nei momenti di difficoltà. Mantenendo sangue freddo, da consumato fuoriclasse, ha aspettato il momento giusto – la Power Stage – per imprimere la sua legge, e battere il compagno di squadra per soli sei decimi di secondo.

“Ho pensato che il mio rally fosse finito lì”

«L’impatto è stato psicologico, a dire il vero», ha commentato il pilota nelle dichiarazioni post-evento, riportate da AutoSport, in cui ha parlato dello shock subito ed anche di qualche dolore alla schiena a causa dell’impatto. «Prima di tutto, sono stato felice di vedere che nessuno si sia ferito e che anche la persona con cui abbiamo avuto l’incidente era al sicuro ed era solo un danno alla macchina, ma, onestamente, al momento, pensavo che il mio rally fosse finito. Fortunatamente, l’impatto è stato diretto, forse su uno dei punti più forti della vettura in cui il danno era solo estetico. Dietro, la ruota era dritta, la roll-bar non era stata toccata e anche la protezione in schiuma della porta era ancora al suo posto, quindi l’auto era ancora sicura». E questo dovrebbe sgomberare il campo da qualsiasi recriminazione, forse.

“Non sono tipo da scappare dopo un incidente”

«Come ho detto, sono molto felice che nessuno sia rimasto ferito questa mattina ma poi, ovviamente, c’era stata un po’ di confusione in questo momento perché abbiamo discusso per un po’ dell’intera situazione e fornito i dati alla polizia, ma il problema più grande, direi, è che i poliziotti non parlavano inglese!», ha proseguito Ogier sulla sua mattinata al limite dell’assurdo: ricordiamo che nei tratti di trasferimento gli equipaggi del WRC, come tutti, sono soggetti al codice della strada del luogo. «Quindi, non è stato così facile e ad un certo punto uno di loro ha detto “puoi andare”, ma forse l’altro collega non era così sicuro. Chiariremo poi quanto avvenuto ancora una volta. Sicuramente non sono una persona che scappa dopo un incidente». Anche il team principal Jari-Matti Latvala ha detto la sua, soffermandosi sulla necessità di chiarire la dinamica con chi di dovere: «Come ha detto Séb, la cosa più importante è che nessuno si sia fatto male, quindi da quell punto di vista va tutto bene. Potrebbe essere necessario discuterne un po’ con gli organizzatori, ma sono sicuro che tutto sarà risolto».



Crediti Immagine di Copertina: Toyota Gazoo Racing

Crediti Video: Speed Cars