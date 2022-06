WRC | Mikkelsen e i ritiri con la Skoda in Portogallo e in Sardegna: per Toksport è un mistero

Le prime gare del WRC2 2022 affrontate su sterrato dalla Skoda Fabia Rally2 Evo di Andreas Mikkelsen non sono andate per il verso giusto, visto che al Rally di Portogallo e al successivo Rally Italia Sardegna il norvegese ha collezionato solo ritiri.

La Skoda di Mikkelsen accusa problemi al motore in Portogallo e Sardegna

In entrambi i casi la spiegazione di questi flop è da imputarsi, ad una analisi superficiale, a dei guasti del motore. Tuttavia c’è qualcosa che non torna, se è vero che il team che schiera il campione WRC2 2021 – Toksport WRT – vorrebbe vederci chiaro sul motivo fondante di questi ritiri, e che hanno compromesso la leadership in classifica di Mikkelsen (non solo è passata di mano a Yohan Rossel, ma il norvegese è scivolato pure al terzo posto, scalzato di un punto da Nikolay Gryazin, vincitore in Sardegna). Ricordiamo che nelle gare di apertura della stagione, il Rallye di Monte Carlo su asfalto ghiacciato ed innevato e lo Svezia su neve, il pilota aveva vinto entrambe le gare nel WRC2.

Le ipotesi al riguardo e le analisi di Skoda

Su DirtFish il team principal di Toksport Serkan Duru ha parlato del momento no con la Skoda che sta vivendo Mikkelsen: «Ad essere onesti, per il momento non è chiaro [quale sia il problema], ma entrambi i guasti al motore si sono verificati subito dopo che l’auto ha percorso dei solchi sabbiosi», adducendo quindi ad un malfunzionamento scatenato dall’ingresso di sabbia nel vano motore. «La sabbia era tutta sul cofano. Vedremo, stiamo aspettando. Il motore e l’auto sono stati spediti a Skoda e tra una settimana scopriremo esattamente cosa è successo». Esclusa l’usura della Fabia Rally2 Evo, visto che come ha spiegato Duku l’auto in Portogallo aveva solo una quarantina di chilometri e il motore era nuovo.