Peugeot Competition, la stagione 2022: quattro trofei ed il primo contatto con l’elettrico

La stagione 2022 vedrà il ritorno dei trofei Peugeot Competition, il monomarca che taglia il traguardo delle 43 edizioni di fila. La serie godrà anche quest’anno della collaborazione di Pirelli, più la novità dell’ingresso di Sparco. Per il resto i trofei per i piloti privati sono quattro come di consueto, ma ci sarà l’ingresso per la prima volta dell’elettrico nel Peugeot Competition, anche se per il momento non in gara.

I quattro trofei del Peugeot Competition 2022

Partiamo quindi dalle competizioni, il cui vertice resta sempre il Peugeot 208 Rally Cup Top, riservato alla 208 Rally4 (sia nella recente versione 1.2 turbo che in quella precedente 1.6 aspirato). Si parte dal Rally Il Ciocco di questo fine settimana, per poi proseguire lungo gli altri appuntamenti del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, con in palio anche il CIR Due Ruote Motrici che è ormai terra di conquista da circa dieci stagioni di Peugeot e delle sue vetture.

Ricordiamo poi il 208 Rally Cup Pro, che si corre in parallelo ai quattro appuntamenti dell’International Rally Cup Pirelli che partirà nel fine settimana del 3 aprile dal Trofeo Maremma, e seguirà la suddivisione dell’IRCup tra Due Ruote Motrici Prestige, dove correranno le 208 Rally4 turbo, e 2RM Sport, per le 208 R2B; il Regional Rally Club, associato alle Coppe Rally di Zona già partite, ed il trofeo del Raceday Terra che si disputa tra la stagione 2021 e quella 2022: in entrambi questi ultimi casi possono correre tutte le vetture da gara della casa del Leone. Inoltre, gli iscritti al Peugeot Competition potranno ritrovarsi automaticamente in gara anche al Trofeo Pirelli – Accademia, e viceversa: una doppia iscrizione gratuita per i piloti Peugeot che potranno così competere in entrambi e portarsi a casa i premi in entrambe le competizioni.

Debutta la Peugeot e-208 (ma di serie)

Dicevamo poi dell’elettrico, novità di quest’anno: nel CIAR potremo infatti vedere la e-208 a zero emissioni di serie, non in gara, che sarà presente negli appuntamenti assieme alle 208 Rally4 con motore termico.