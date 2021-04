WRC | Adrien Fourmaux in gara sulla Ford Fiesta WRC anche al Rally Portogallo

La prestazione eccellente offerta nel suo debutto al Mondiale con la Ford Fiesta WRC non ha lasciato indifferenti i vertici di M-Sport, e così Adrien Fourmaux concederà il bis a bordo della World Rally Car. Dopo l’ottimo quinto posto ottenuto al Rally di Croazia dello scorso fine settimana, il giovane francese correrà anche il prossimo appuntamento del 20-23 maggio di scena al Rally di Portogallo con la Fiesta WRC.

Debutto assoluto di Fourmaux in Portogallo

Assieme al copilota Renaud Jamoul debutterà per la prima volta su sterrato con la vettura, in un percorso di crescita – sostenuto anche dallo sponsor Red Bull, che campeggia sulla livrea della sua auto – che potrebbe portare il pilota lontano se confermerà anche su terra quanto di buono visto sugli asfalti croati. Inoltre si tratterà dell’esordio al Rally di Portogallo, mai affrontato prima d’ora da Fourmaux.

First time in Portugal? Yes.

First time gravel + wrc? Yes. https://t.co/lY3URJNf8k pic.twitter.com/q0KCR5CJ4o — Adrien FOURMAUX (@AdrienFourmaux) April 27, 2021

“Fourmaux non avrà pressioni in Portogallo”

M-Sport (impegnata anche nei test della nuova vettura 2022) prosegue perciò nella sua tradizionale politica di sostegno alle giovani leve del rally, puntando sul talento del francese che ha ben ripagato la fiducia in lui riposta in Croazia, segnando ottimi tempi (in due occasioni è arrivato vicino alla vittoria in una prova speciale). Richard Millener ha detto che in certi frangenti «ricordava Ogier» ma, al di là degli ingombranti paragoni, il ragazzo sta sicuramente rendendo felice la sua squadra. «Siamo davvero soddisfatti della prestazione di Adrien sull’asfalto croato», ha commentato il team principal. «Quattro anni fa non aveva mai guidato un’auto da rally e oggi lotta contro i suoi idoli d’infanzia! Ha un talento naturale e un’abilità che vogliamo sviluppare, e sono felice di annunciare che tornerà al volante della Ford Fiesta WRC nelle prossime settimane al Rally del Portogallo. Scoprirà il potenziale della Ford Fiesta WRC sulla terra. La sfida sarà completamente diversa, non avrà pressioni, ma siamo curiosi di vedere quale sarà la sua prestazione».

Suninen tornerà sulla Ford Fiesta WRC in Sardegna

E Teemu Suninen? Il finnico che ha disputato le prime due gare dell’anno su Fiesta WRC, passando alla Rally2 del collega Fourmaux (che ricordiamo è iscritto quest’anno nel WRC2) in Croazia dove si è classificato secondo di categoria, correrà con la medesima vettura anche in Portogallo, per poi riprendere la World Rally Car nel successivo Rally Italia Sardegna del primo weekend di giugno. Se non altro, il finnico si è detto «grato» per il fatto che M-Sport stia riuscendo a fargli disputare tutti gli appuntamenti del campionato 2021, anziché un programma part time come doveva essere all’inizio. «Qualunque sia la categoria, faremo sempre del nostro meglio per portare a casa il miglior risultato per la squadra», ha assicurato Suninen.

Crediti Immagine di Copertina: M-Sport