WRC | Dove rivedremo in questa stagione Loeb ed Ogier? Le ipotesi

La pratica del Safari Rally è stata archiviata anche per Sébastien Loeb e Sébastien Ogier, i due pluricampioni del mondo rally che quest’anno affrontano una stagione a tempo parziale nel WRC 2022, rispettivamente con M-Sport e con Toyota Gazoo Racing.

Al momento entrambi hanno corso in tre gare, curiosamente le stesse e ancora più curiosamente con risultati simili: vittoria per Loeb e secondo posto per Ogier al Rallye di Monte Carlo, e tanti imprevisti e sfortune nei due successivi eventi su terra del Rally di Portogalo e, appunto, Safari.

Il Safari Rally di Ogier e Loeb

In quest’ultima gara il francese sulla GR Yaris Rally1 ha pagato una foratura e il tempo sfruttato per sostituire la gomma, mossa intelligente che ha evitato ben altri disastri ma che ha compromesso la corsa alla vittoria in una gara che Ogier vinse lo scorso anno: in ogni caso questa volta la sua avventura in Kenya si è conclusa con un dignitoso quarto posto a due minuti dal compagno di squadra e conquistatore dell’edizione 2022 del Safari Kalle Rovanpera, in quello che comunque è stato un trionfo per i colori Toyota. Più scalognato Loeb e la spedizione M-Sport, pressoché un disastro per tutti gli equipaggi schierati, sebbene l’alsaziano abbia scontato un difetto in un componente della sua Ford Puma Rally1, ovvero un anello di giunzione saltato e poi altri imprevisti come il consumo totale della batterie, forature e un problema alla sospensione: sia come sia Loeb, al netto di questi guai, poteva ambire sicuramente ad una posizione di vertice nel rally africano.

I programmi di Ogier: dove vuole correre il pilota

Conclusa per entrambi questa avventura, resta ancora da scrivere il resto della stagione sia per uno che per l’altro. Se è vero comunque che Ogier è principalmente impegnato nel WEC con Richard Mille Racing (di recente ha affrontato la sua prima 24 Ore di Le Mans con buoni risultati per un esordiente), è anche vero che lo stato maggiore di Toyota vorrebbe vederlo in azione nel Rally di Giappone che a novembre chiuderà il campionato.

Ad Autosport il pilota campione WRC uscente ha affrontato la questione delle sue prossime gare: «Non è un segreto che desidero gareggiare in Nuova Zelanda [in programma tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, ndr] e poi in Giappone per il team, quindi questi due appuntamenti sono nella lista. Come dico sempre, terremo la porta aperta per discutere con la squadra ed analizzare la situazione. Al momento il mio piano è godermi un’estate rilassante». C’è da dire tuttavia che il Rally di Giappone è in contemporanea con l’ultimo round del WEC, la 8 Ore del Bahrain dell’11 novembre: stando però così le cose, è molto probabile che Ogier dia priorità al WRC, per la gioia di Toyota.

Loeb punta alla Grecia e alla Spagna

Per quanto riguarda invece Loeb, che invece è parallelamente impegnato nell’Extreme E che la prossima settimana si svolgerà in Sardegna per un doppio appuntamento ed anche nel Mondiale Rally Raid FIA (che però vivrà alcuni mesi di stop tra rinvii e cancellazioni di gare), il 48enne potrebbe essere al via dell’Acropolis Rally dell’8-11 settembre. «Devo ancora regolarmi con il calendario, è piuttosto complicato in questo momento», ha spiegato l’alsaziano ad Autosport. «Vorrei anche gareggiare al Rally di Spagna, ma allo stesso tempo c’è un appuntamento del W2RC , quindi dovremo aggiustare il calendario e vedere». M-Sport ovviamente spera di avere Loeb per quante più gare possibili, ma la coperta come notiamo è alquanto stretta.