WRC | Chris Ingram ufficializza la sua stagione completa nel WRC2 2022

Chris Ingram si prepara ad un primo salto di qualità della sua carriera andando finalmente a giocarsi le proprie carte per il titolo WRC2 nel prossimo anno.

Ingram e Toksport WRT nel WRC2 2022

Il britannico già campione europeo ERC 2019, dopo aver vissuto delle stagioni successive all’insegna delle incertezze e soprattutto parecchio lontano dalle gare, in questo 2021 ha infine ottenuto la possibilità di potersi misurare con il tanto agognato Mondiale, passando dalla porta del WRC3 assieme al fidato copilota Ross Whittock grazie al team belga SXM Competition, che mise a disposizione dell’equipaggio la Skoda Fabia Rally2 Evo. In seguito, a partire dall’Acropolis Rally disputato a settembre, Ingram ha ritrovato invece Toksport WRT, squadra con cui vinse il titolo europeo, e che lo accompagnerà nel suo ingresso nel WRC2 2022.

Le gare che affronterà Ingram nel 2022

Ora sappiamo quali eventi caratterizzeranno la stagione a tempo pieno del giovane britannico. Si parte dal Rallye di Monte Carlo che aprirà il campionato a gennaio, e si proseguirà poi in Croazia, Portogallo, Sardegna, Grecia ed infine Spagna, più l’appuntamento del 18-21 agosto ancora non ufficializzato nel calendario, ma che potrebbe svolgersi in Irlanda del Nord. Sette round in cui Ingram proverà a portare a compimento la corsa verso il titolo, ma soprattutto a mettersi in luce per sperare in un futuro salto verso il livello successivo, ovvero il WRC dei team ufficiali. Il pacchetto sarà sempre quello, ovvero la Fabia Rally2 Evo con Whittock alle note, facendo tesoro dell’esperienza fatta nel 2021 e culminata con un quarto posto ottenuto nel WRC3 2021 e due podi, per la precisione un terzo posto in Portogallo e un secondo all’Acropolis in Grecia.

Crediti Immagine di Copertina: FIA ERC