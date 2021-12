WRC | ACI Rally Monza, lo schieramento Movisport: in ballo il titolo Team nel WRC2

Movisport chiude la sua stagione nel campionato WRC2, dove si è presentata schierando piloti di un certo livello mondiale, da Esapekka Lappi a Nikolay Gryazin, senza dimenticare i protagonisti di casa nostra. Tanti sforzi per arrivare a giocarsi all’ACI Rally Monza, appunto ultimo atto di questo 2021, il titolo Team per il Mondiale di categoria.

Al momento la scuderia reggiana è seconda, con soli nove punti di distacco da una potenza quale è Toksport WRT (che si presenta con il già campione WRC2 Andreas Mikkelsen, tra gli altri). In gioco c’è molto, sia per la creatura di Zelindo Melegari che per l’Italia, in corsa per una affermazione nel WRC che rappresenterebbe molto nel nostro Paese, dove il rally è attualmente disciplina un po’ bistrattata ed oggetto di incomprensibili pregiudizi da parte di larga parte del pubblico.

Le due punte Movisport per il titolo nel WRC2: Gryazin e Brazzoli

Per l’occasione, il team punterà su colui che ha accolto quest’anno dopo la fine dell’esperienza in Hyundai Motorsport, ovvero Gryazin, e sul nostro Enrico Brazzoli, per conquistare i punti per la classifica. L’istrionico russo, autore di un secondo posto nel WRC2 all’Ypres Rally di questa estate come miglior risultato 2021 nel Mondiale, è al terzo cambio di vettura dopo aver corso buona parte della stagione sulla Volkswagen Polo GTI R5 ed aver provato anche la Ford Fiesta Rally2 di M-Sport: a Monza correrà con la Skoda Fabia Rally2 Evo, così come il compagno di squadra Brazzoli, all’esordio sulla versione Rally2 Evo delle vettura ceca e al ritorno nel campionato dopo aver disputato come ultima gara il Rally Italia Sardegna dello scorso giugno. «Sarò al debutto con la Fabia R5 Evo della PA Racing, praticamente sarà tutto da scoprire tranne che il mio copilota [Manuel Fenoli, con cui condivise la vittoria della Coppa FIA RGT 2019, ndr], che ritrovo dopo un po’ di tempo e con grande gioia. Sono fermo dallo scorso giugno, avrò un po’ di ruggine da smaltire, ma ho l’obiettivo ben fissato, quello di dare il mio contributo affinché Movisport possa far arrivare in Italia un titolo iridato di rally, il che sarebbe magnifico. Sono lusingato di poter prendere parte a questa ultima sfida e certamente stimolato al massimo per raggiungere l’obiettivo».

Gli altri piloti Movisport, da Gilardoni a Crugnola

Oltre alle due punte che daranno man forte per la classifica Team del WRC2, Movisport schiererà a Monza nelle altre categorie Kevin Gilardoni, fresco campione nella classe Pro del Lamborghini Super Trofeo Europa, assieme a Corrado Bonato su Fabia R5, Andrea Spataro con Alessia Muffolini su un’altra Fabia R5, Gianpietro Bendotti e Giuliano Vaerini su Skoda Evo e Massimiliano Settembrini assieme a Giuseppe Mancuso su Peugeot 208 Rally4. Ed inoltre i due campioni nazionali rally 2020 Andrea Crugnola e Pietro Ometto, che avranno a disposizione la Hyundai i20 Rally2 gestita dal RedGrey Team. Il varesino ha commentato: «Sono molto contento di poter tornare a correre una gara del Mondiale rally, specialmente in Italia, e per questo voglio ringraziare Hyundai Motorsport Customer Racing per l’opportunità che mi ha dato Ho dei bei ricordi del Rally di Monza che ho disputato solo nella versione completamente in autodromo. Questa sarà una gara diversa e più variegata, ma sono convinto che potremmo fare bene anche sulle altre prove. Nei tre rally disputati in Italia con la nuova i20 N Rally2 abbiamo conquistato una vittoria e un secondo posto. La vettura mi piace molto e cercheremo di sfruttare al meglio il grande potenziale che può esprimere, grazie anche al supporto della squadra che sarà fondamentale per trovare il miglior set-up da utilizzare in gara».