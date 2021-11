Pure ETCR | Il trionfo di Cupra con Ekstrom: “Titolo difficile da dimenticare”

Sono Mattias Ekström e Cupra i nuovi campioni del Pure ETCR, il primo campionato turismo 100% elettrico. Lo svedese trionfa dopo un weekend difficile a Pau-Arnos, in Francia, e grazie anche anche a una Cupra e-Racer sempre affidabile (e, soprattutto, resistente).

Tietz: “Cupra ama le sfide”

«Congratulazioni a Mattias Ekström, Jordi Gené, Mikel Azcona, Dániel Nagy e a tutto il team Cupra X Zengő Motorsport! Noi di Cupra amiamo le sfide e le avventure ambiziose, è parte del nostro DNA», ha condiviso Dr. Werner Tietz, Vicepresidente esecutivo R&D di Cupra. «La nostra vittoria del Pure ETCR ci permette di mostrare al mondo che la tecnologia elettrica può offrire anche auto da gara competitive ed emozionali, permettendoci nel mentre di continuare ad apprendere e sviluppare tecnologie che vedremo nelle auto stradali del domani. L’esperienza guadagnata con Cupra e-Racer si potrà presto vedere sui modelli del marchio che i clienti guideranno per le strade di tutto il mondo.

Le parole di Ekstrom

Ekström e Cupra sono arrivati all’ultima gara della stagione all’apice delle rispettive classifiche, piloti e costruttori, ma con il titolo ancora da conquistare sull’ultimo tracciato di gara. Il pilota svedese ha dato prova fin dall’inizio del fine settimana di gara di voler confermare la posizione del team, vincendo entrambe le battle del suo girone e firmando il giro più veloce durante le qualifiche. Durante la gara, nonostante un incidente con un rivale gli sia costato un pit stop, Ekström si è imposto al primo posto del podio, guadagnando i punti necessari per confermare il titolo.

«Sono orgoglioso di ciò che abbiamo conquistato noi di Cupra in questa prima stagione del Pure ETCR», ha condiviso il Mattias Ekström. «Mi sono sentito estremamente forte per tutta la stagione con Cupra e-Racer e sentivo che saremmo stati estremamente competitivi su ogni circuito. Gareggiare in team con Mikel, Jordi e Daniel è stato un piacere, proprio come competere con il resto dei talentuosi piloti che hanno preso parte a questo campionato. Questo titolo non ce lo dimenticheremo facilmente».

Grandi protagonisti anche gli altri piloti Cupra

Anche Mikel Azcona ha concluso la stagione sul podio, grazie a un terzo posto ottenuto nell’ultimo fine settimana di gara. A seguirlo, in quarta posizione, Jordi Gené, uno dei piloti più talentuosi del campionato, mentre Dániel Nagy ha concluso in ottava posizione un anno di importanti apprendimenti sul campo.

Tutti i risultati dei quattro piloti sono stati fondamentali per permettere a Cupra di aggiudicarsi il titolo Costruttori del campionato, battendo Romeo Ferraris-M1RA e Hyundai Motorsport N di 67 e 68 punti rispettivamente.

