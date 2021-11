WEC | Rookie Test Bahrain, buon debutto di Ogier sulla Toyota GR010 Hybrid

La giornata odierna rappresentava un importante crocevia per il secondo tempo della carriera di Sébastien Ogier, che ha partecipato per Toyota Gazoo Racing ai rookie test svoltisi in Bahrain. E non certo per il WRC, ma per il WEC, potenziale destinazione per il 2022 del francese pluricampione rally (anche se per ora è tutto da stabilire).

Buon esordio di Ogier ai rookie test del WEC

Certo, resta il fatto che il pilota – che all’ACI Rally Monza lotterà per il suo ottavo titolo in carriera nel Mondiale – la disciplina rallistica resterà ancora tra le sue attività anche nel 2022, sebbene non più a tempo pieno visto che parteciperà a qualche gara del WRC alternandosi sulla nuova GR Yaris Rally1 con Esapekka Lappi. Ogier quindi avrà tempo per dedicarsi alla famiglia ed altre attività, come appunto l’endurance, sempre con Toyota, che ha fatto salire la sua punta di diamante a bordo della GR010 Hybrid numero 8, con la quale ha ottenuto un miglior tempo pari a 1’50″647, con 94 giri completati.

Il francese ha condiviso l’Hypercar con Sébastien Buemi, fresco vincitore della 8 Ore del Bahrain corsa questo fine settimana, ultimo appuntamento del campionato che ha incoronato il trio Toyota completato da Brandon Hartley e Kazuki Nakajima, mentre l’altra formazione con i colori della casa nipponica, composta da Mike Conway, Kamui Kobayashi e José Maria Lopez, si è portata a casa il titolo piloti del WEC 2021.

Tornando ad Ogier, quest’ultimo era reduce dai test per l’ACI Rally Monza disputati questa settimana sugli asfalti del Friuli Venezia Giulia, ma ha dimostrato di sapersi adattare anche all’Hypercar ibrida con una discreta prestazione. Da questa prova su pista si tireranno le somme con Toyota Gazoo Racing per capire di preciso come si articolerà il 2022 del francese, ovvero quanto spazio lasciare magari all’endurance e alla pista e quanto invece ai rally (ma in quest’ultimo caso le gare a cui dovrebbe partecipare Ogier si dovrebbero contare sulle dita di una mano).

Rookie Test WEC, miglior tempo per Lapierre

Per la cronaca, il miglior tempo di giornata dei rookie test sul circuito del Sakhir è stato messo a segno da Nicolas Lapierre su Alpine A480, che ha fermato le lancette 1’48″697. Conway si è classificato secondo con appena 168 millesimi di ritardo, mentre Ogier si è piazzato quinto. Non male per il debutto su pista con la GR010 Hybrid, provata giusto una volta ma al simulatore lo scorso anno nella sede di Toyota Gazoo Racing Europe.

