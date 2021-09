WEC | Prema e Iron Lynx assieme per un programma LMP2 nel 2022

Bella novità per il FIA World Endurance Championship. Prema – uno dei team di punta della Formula 2 e delle formule addestrative – e Iron Lynx – attiva nelle competizioni GT con Ferrari – hanno annunciato il loro ingresso nel Mondiale 2022 con un programma LMP2.

Prema e Iron Lynx uniscono le forze

Prima di parlare di questa entrata, bisogna spiegare cos’è successo lo scorso 1° luglio. La compagnia svizzera DC Racing Solution Ltd, che vede proprietari Claudio Schiavoni e Debora Mayer, hanno acquisito la proprietà di Prema Powerteam (prima nelle mani di un certo Lawrence Stroll) e, di conseguenza, creando un unico polo italiano per le competizioni assieme ad Iron Lynx. Prema rimarrà una realtà a sé stante, guidata come sempre da René Rosin, e si occuperà di Formula 4, Formula Regional European Championship by Alpine, Formula 3 e Formula 2, mentre Iron Lynx di GT World Challenge Europe, FIA WEC, European Le Mans Series, Michelin Le Mans Cup, Ferrari Challenge e Formula 4. Ora arriva il nuovo tassello dei prototipi: i due team utilizzeranno una Oreca 07 Gibson che verrà consegnata presto alla sede di Prema a Grisignano di Zocco (Vicenza). L’obiettivo non dichiarato è, probabilmente, quello di trovare un programma Hypercar semi-ufficiale per il 2023, probabilmente con Ferrari che ha già assegnato le proprie vesti ufficiali a AF Corse.

I commenti di Rosin e Piccini

Rosin ha commentato: «Questo è uno sviluppo incredibilmente eccitante per il nostro team che ci porta a un nuovo ambiente altamente motivante. Non vediamo l’ora di collaborare con Iron Lynx per condividere lavoro e conoscenze tecniche, sperando sia l’inizio di un futuro di successo nell’endurance». Andrea Piccini, Team Principal di Iron Lynx, ha aggiunto: «Iron Lynx ha ottenuto importanti risultati in questa stagione e Prema è ampiamente riconosciuto come uno dei migliori team nelle monoposto. L’esperienza di entrambi creerà il mix perfetto per competere ai massimi livelli».