WEC | Peugeot si prepara per la 8 Ore del Bahrain, Mueller pronto al debutto

Nuova sfida per Peugeot nel FIA World Endurance Championship 2022 a Sakhir per la 8 Ore del Bahrain, in programma dal 10 al 12 novembre. Oltre a correre su un tracciato atipico con un clima notoriamente torrido, la gara sarà più lunga del 30% rispetto ai due precedenti appuntamenti del calendario FIA WEC. Coinciderà anche con il debutto di Nico Müller al fianco di Loïc Duval e Gustavo Menezes sulla vettura #94. Il team continua lo sviluppo della PEUGEOT 9X8 e conta di concludere il campionato con una prestazione convincente.

Pronti ad ogni evenienza

Il Direttore Tecnico di Peugeot Sport, Olivier Jansonnie, ha descritto la 6 Ore del Fuji in Giappone, svoltasi lo scorso settembre, come un weekend di gara soddisfacente e utile per il team. «A differenza della gara di Monza, in cui il nostro tempo in pista è stato disturbato da una serie di problemi secondari, siamo stati in grado di utilizzare le sessioni al Fuji per concentrarci maggiormente sulle prestazioni della PEUGEOT 9X8. Affidabilità e prestazioni sono inestricabilmente legate, naturalmente e, allo stato attuale, non siamo ancora riusciti a dimostrare il potenziale della nostra hypercar rispetto ai nostri rivali che hanno molta più esperienza in gara. Attenendoci al nostro piano di lavoro, abbiamo subìto una serie di contrattempi a Monza e al Fuji, ma siamo stati in grado di individuarli e risolverli tutti. Voglio essere chiaro: non si trattava di problemi che potessero mettere in discussione la progettazione della nostra vettura. Erano parte integrante dello sviluppo di qualsiasi vettura nuova, ed è proprio per questo che abbiamo scelto di svolgere un programma parziale nel FIA World Endurance Championship di quest’anno in vista dell’inizio del FIA WEC 2023 a Sebring [Florida, USA] a marzo».

Dopo la recente pubblicazione del calendario del FIA WEC 2023, il direttore di Stellantis Motorsport, Jean-Marc Finot, ritiene che l’espansione della serie ne aumenterà la visibilità. «Siamo lieti di vedere che sia stato aggiunto Portimao [Portogallo]. La Spagna e il Portogallo sono paesi importanti per il marchio PEUGEOT ed è un circuito di importanza simbolica per noi perché è da lì che abbiamo tolto il velo alla 9X8. Siamo assolutamente favorevoli a organizzare eventi in nuovi luoghi coerenti con i nostri mercati e in cui abbiamo numerosissimi tifosi. Vorrei anche dire che siamo molto orgogliosi della prospettiva di partecipare alla 24 Ore di Le Mans del centenario, il 10 e 11 giugno. Sarà l’evento clou della stagione automobilistica mondiale 2023».

Record sulla distanza a Monza

Al ritorno dalla 6 Ore del Fuji, dove un podio sembrava possibile, Peugeot è tornata sul luogo del suo debutto in gara – Monza – per quello che si è rivelato un test costruttivo. Tra i suoi obiettivi, la possibilità di risolvere i problemi riscontrati in Giappone, di valutare diversi assetti e pneumatici, di approfondire lo sviluppo della 9X8 e di continuare la formazione della squadra corse.

«Abbiamo coperto una nuova distanza-record durante un test di messa a punto», sottolinea Olivier Jansonnie. «Se confrontiamo i dati della 6 Ore di Monza di luglio con quelli raccolti durante il test, è chiaro che il nostro programma sta andando nella giusta direzione e che abbiamo fatto notevoli progressi in termini di prestazioni. Credo che un podio in Bahrein sia possibile, a patto di godere di una perfetta affidabilità nel corso delle otto ore. Si tratta di quasi il 30% in più del percorso affrontato dalle 9X8 a Monza e al Fuji, quindi, è un parametro nuovo che va tenuto in debita considerazione».

Debutta Mueller con la 9X8

Lo svizzero Nico Müller è pronto a fare il suo debutto in gara con Peugeot alla 8 Ore del Bahrain, dove condividerà la vettura #94 con Loïc Duval e Gustavo Menezes. James Rossiter invece, è passato a un nuovo ruolo in Maserati MSG Racing che lo vedrà rimanere nel gruppo Stellantis. «Siamo stati favorevolmente impressionati da Nico durante la sua giornata di test a Monza», ha riferito Olivier Jansonnie. «È stato calmo, concentrato e ha fornito un feedback prezioso sulla 9X8, confermando le opinioni dei suoi nuovi compagni di squadra. Si è inserito facilmente nella squadra e ora è tutto pronto per il suo debutto in Bahrain. So di parlare a nome di tutti i membri del team quando rendo omaggio all’ottimo lavoro svolto da James ROSSITER nell’ultimo anno che ha trascorso con noi. Rimarrà come pilota di riserva e pilota di sviluppo al simulatore ancora per qualche settimana, prima di passare a una nuova sfida per la quale dispone di tutte le qualità necessarie».

Nico Müller: «Non vedo l’ora di debuttare con la 9X8 in Bahrain. Il mio primo giro in macchina durante il test di Monza del team è andato molto bene. Mi sono sentito subito sicuro e ho potuto effettuare alcuni long run e provare diverse opzioni di pneumatici. Tendo ad adattarmi facilmente. Ho avuto un’esperienza simile a Shanghai all’inizio della mia carriera, nel 2007, quando ho percorso solo 10 giri con un prototipo LMP2 prima di prendere parte alla gara. Il Bahrain sarà un’occasione per familiarizzare ulteriormente con la 9X8, così come il simulatore presso la sede del team a Satory, vicino a Parigi. I simulatori sono uno strumento preciso e prezioso».

Comunicato stampa Peugeot