WEC | Peugeot continua lo sviluppo della 9X8 Hypercar senza alettone (ma salterà Sebring)

Arrivano le prime immagini ufficiali della Peugeot 9X8 Hypercar in pista. Il nuovo prototipo della Casa del Leone ha affrontato il Motorland Aragon (Spagna) senza lo spoiler posteriore, ma non debutterà alla 1000 Miglia di Sebring, primo round del FIA World Endurance Championship.

Sparisce di nuovo lo spoiler posteriore

Lo scorso dicembre, Peugeot aveva completato una prima ‘run’ con la 9X8 Hypercar, pubblicato però un’immagine abbastanza ambigua in cui sembrava essere installata un alettone posteriore, al contrario di quanto inizialmente annunciato.

Invece, ora arriva una smentita: la 9X8 è senza ala e sembra viaggiare tranquillamente. Almeno questa è l’impressione data dai francesi, impegnati in un fitto programma di sviluppo finalizzato ad ottenere l’omologa necessaria per correre nel FIA WEC.

Niente Sebring, si punta a Spa-Francorchamps

Peugeot è iscritta per l’intera stagione del Mondiale, ma oggi ha confermato che non sarà presente a Sebring il prossimo 19 marzo. Jean-Marc Finot, Direttore di Stellantis Motorsport, ha detto: «La 9X8 farà il suo debutto quando sarà pronta, affidabile e competitiva, come concordato con gli organizzatori del campionato che terremo regolarmente aggiornati».

«Avremmo potuto optare per partecipare solo ad alcune gare selezionate, senza impegnarci nella stagione. Sarebbe stato possibile, ma meno coerente».

Copyright foto: Peugeot