WEC | Peugeot 508 Sport Engineered, un esemplare per ogni pilota ufficiale del Mondiale

Non solo l’impegno nello sviluppo della nuova Le Mans Hypercar: i piloti ufficiali di Peugeot per il FIA World Endurance Championship hanno preso possesso anche della nuova 508 Sport Engineered, diventando i primi a sedersi a bordo della GT ibrida plug-in.

Una Peugeot 508 Sport Engineered per ogni pilota ufficiale del WEC

Loïc Duval, Kevin Magnussen, Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Gustavo Menezes e James Rossiter hanno avuto modo di provare la Peugeot 508 Sport Engineered. Progettata nell’atelier di Peugeot Sport a Versailles, questo modello coincide con l’annuncio del ritorno della Casa del Leone nel WEC 2022. Con l’arrivo sul mercato dei primi esemplari sul mercato, i piloti ufficiali prenderanno in consegna la propria 508 Sport Engineered, in versione fastback o SW. Rossiter e Menezes si sono recati presso il concessionario del Gruppo Chopard di Nizza per scoprire la loro auto, mentre Di Resta ha ricevuto le chiavi a Satory presso Peugeot Sport e ha dato le sue prime impressioni: «La Peugeot 508 Sport Engineered mi piace molto. È un’auto perfetta per la famiglia, ma anche per chi, come me, ama un certo tipo di sensazioni di guida. Mi piace il fatto che sia stata sviluppata negli stessi ambienti dove nascerà la futura Hypercar che useremo in gara. Da quando sono andato a ritirare la vettura uso la modalità elettrica principalmente in città. Quest’auto è perfetta anche per montare i seggiolini per bambini…».

Rossiter “catturato” dalla Peugeot 508 Sport Engineered

Rossiter ha aggiunto: «Sono davvero impressionato da alcune regolazioni della vettura, specialmente il controllo delle sospensioni e il controllo elettronico del powertrain. Tutto risponde allo stile di guida del conducente e modifica il comportamento della vettura per adattarsi a tutte le condizioni e al suo stile di guida. Per me, tutto ciò porta la Peugeot 508 Sport Engineered a un altro livello. È bello sentire la potenza, la coppia e la reattività del motore elettrico. Con la versione SW, posso mettere la mia bici o il mio windsurf nel bagagliaio. Ogni mattina posso viaggiare facilmente e ovunque con gli oggetti che mi divertono, il che è un enorme piacere per me». Duval, Magnussen e Jensen riceveranno presto la loro Peugeot 508 Sport Engineered nei loro paesi di residenza, cioè Svizzera, Danimarca e Austria.

