WEC | Nuova entry list per la 6 Ore di Spa: niente Glickenhaus, ecco gli altri equipaggi annunciati

Continua ad essere aggiornata la line-up ufficiale per la 6 Ore di Spa, primo appuntamento stagionale del FIA World Endurance Championship. Spicca l’assenza della Scuderia Cameron Glickenhaus, mentre si aggiungono nuovi equipaggi in LMP2 e GTE-Am.

Assente Glickenhaus, al via PR1 / Mathiasen Motorsports

Un totale di 35 vetture saranno presumibilmente al via della gara di Spa-Francorchamps che aprirà il Mondiale Endurance, due in meno rispetto alle 37 annunciate il mese scorso. Pesa notevolmente l’assenza delle due 007 LMH di Glickenhaus, non ancora omologate e ancora in fase di sviluppo: gli americani dovrebbero presentarsi a Portimao, ma le sicurezze sul loro conto iniziano a vacillare ogni giorno che passa. Tornando al Belgio, l’entry list è stata aggiornata anche nelle altre classi, a cominciare dalla LMP2 che avrà al via l’Oreca 07 Gibson di PR1 / Mathiasen Motorsports (campione dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship) con Gabriel Aubry e Simon Trummer al fianco di Patrick Kelly: il primo ha già corso con il team nei round dell’Endurance Cup in America, mentre il secondo è stato il copilota principale di Kelly nella stagione 2020.

Aggiornamenti anche in GTE-Am

Nella classe GTE-Am, Dempsey-Proton Racing ha finalizzato l’equipaggio per la Porsche 911 RSR-19 #88 con Andrew Haryanto, Marco Seefried e Alessio Picariello, quest’ultimo campione in carica della classe LMGTE dell’European Le Mans Series; tra l’altro, Haryanto (proprietario della Porsche) e Picariello correranno la 24 Ore di Le Mans di agosto con Absolute Racing, supportati proprio da Proton. Dal canto suo, Seefried è alla prima gara nel WEC in sei anni, partecipando l’ultima volta nel 2015 con Dempsey-Proton. Infine, Anders Buchardt è stato annunciato assieme a Dennis Olsen per la Porsche #46 del Team Project 1.

