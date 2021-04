WEC | La Porsche di HubAuto spostata nella classe GTE-Pro della 24 Ore di Le Mans

Un leggero cambiamento nell’elenco iscritti della 24 Ore di Le Mans. HubAuto Racing ha deciso di spostare la propria Porsche 911 RSR-19 dalla classe GTE-Am alla GTE-Pro. Al momento, non è stato ancora annunciato nessun pilota per la gara valida per il FIA World Endurance Championship.

Chen: “Sponsor significativi in GTE-Pro”

HubAuto Racing è destinato ad essere il primo team asiatico iscritto nella classe massima riservata alle vetture GTE. «Ci sono una serie di ragioni per cui volevamo fare questa mossa» ha detto Morris Chen, proprietario della squadra per cui aveva corso nell’edizione dello scorso anno di Le Mans con una Ferrari 488 GTE Evo. «Abbiamo avuto diverse discussioni con i nostri partner chiave e riceveremo supporto e sponsorizzazioni significativi grazie al passaggio alla GTE-Pro. L’anno scorso, i nostri sponsor hanno visto la nostra capacità di essere un team in prima linea nella nostra prima partecipazione in assoluto alla 24 Ore di Le Mans. Il passaggio alla GTE-Pro è uno step importante per la direzione strategica del nostro team e conferma che i nostri sponsor hanno molta fiducia nel futuro. Questo è l’ultimo risultato della crescita di HubAuto Racing e siamo grati all’Automobile Club de l’Ouest per aver consentito questo cambiamento».

Nessun pilota annunciato, in arrivo un ufficiale Porsche?

Inizialmente, solo Liam Talbot era stato inserito nella lista ufficiale per Le Mans, ma ora nessun pilota è stato confermato. Nel 2020, Tom Blomqvist e Marcos Gomes hanno corso con Chen e alla 24 Ore di Spa (sempre dello scorso anno) avevano chiamato Kamui Kobayashi, ufficiale Toyota nel FIA WEC, ad affiancare Blomqvist e Gomes. Difficile capire se ci sarà un ufficiale Porsche: Frederic Makowiecki e Michael Christensen saranno parte del team ufficiale, mentre WeatherTech Racing avrà sicuramente qualcuno nel suo equipaggio.

Copyright foto: SRO / Dirk Bogaerts Photography