WEC | La 24 Ore di Le Mans virtuale votata come uno dei migliori eventi online del 2020

La prima edizione della 24 Ore di Le Mans Virtual, tenutasi il 13-14 giugno scorsi durante la pandemia di COVID-19, ha ottenuto diversi premi come miglior evento online del 2020. Per GÃ©rard Neveu, CEO della Virtual Le Mans Esports Series, si tratta di Â«un grande incoraggiamento per il futuroÂ».

Un successo di pubblico e partecipazione per la 24 Ore di Le Mans virtuale

La vera 24 Ore di Le Mans non ha avuto luogo a giugno per la prima volta dal 1968, venendo spostata il 19-20 settembre a causa del Coronavirus. Lâ€™Automobile Club de l’Ouest, il FIA World Endurance Championship e Motorsport Games avevano deciso di tenere comunque un evento virtuale, una 24 Ore di Le Mans da tenersi su rFactor 2 e in grado di attirare diversi piloti reali che normalmente non potevano correrla. In tutto si sono riuniti 200 piloti tra professionisti reali e sim-driver, a rappresentare 37 paesi diversi. Un vero successo anche di pubblico: 60 milioni di spettatori tra TV e piattaforme online per vedere le gesta anche degli attuali piloti di Formula 1 (come Max Verstappen, Lando Norris e Charles Leclerc), ex campioni della F.1 e tanti altri driver provenienti dalla IndyCar e dal panorama GT.

Tanti riconoscimenti a livello internazionale

Proprio per quanto fatto, la 24 Ore di Le Mans Virtual ha ricevuto il Pioneering and Innovation Award nei prestigiosi Autosport Awards, premio deciso dagli appassionati e che quindi gratifica gli sforzi fatti. Inoltre Ã¨ arrivato il Live Experience Award ai Leaders Sports Awards, un riconoscimento dalla Simmy Award VCO (Virtual Competition Organization) e una nomina agli Sports Technology Awards dellâ€™European Sponsorship Awards. Neveu Ã¨ soddisfatto: Â«Ãˆ stato un grande sforzo di collaborazione con molte persone. Questi premi ci danno un grande incoraggiamento nel continuare a sviluppare la Virtual Le Mans Esports Series, con altre novitÃ in arrivo nel 2020Â».

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