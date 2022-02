WEC | Gli iscritti alla 1000 Miglia di Sebring: 37 auto al via, assente Peugeot

Nella giornata di ieri, il FIA World Endurance Championship ha pubblicato l’entry list ufficiale per la prossima 1000 Miglia di Sebring, in programma il 19 marzo e tappa d’apertura della stagione 2022. Sono 37 le auto iscritte alla gara, vista anche l’assenza delle due Peugeot ufficiali.

Toyota, Glickenhaus e Alpine in LMH

Partendo dalla classe LMH, Toyota avrà le due GR010 Hybrid al via e saranno sicuramente favorite alla vittoria. Glickenhaus allestirà una sola 007 LMH, sottolineando che gli americani hanno disputato l’ultima gara lo scorso agosto, in occasione della 24 Ore di Le Mans. Alpine avrà, invece, la “solita” A480 Gibson LMP1.

Toyota ha già confermato da tempo i suoi equipaggi, con il ritiro di Kazuki Nakajima e l’approdo di Ryo Hirakawa sulla #8. Olivier Pla, Romain Dumas e Ryan Briscoe guideranno la Glickenhaus. Peugeot ha posticipato il debutto della 9X8 LMH a Spa-Francorchamps.

Gli equipaggi della LMP2

Novità in LMP2 per alcune formazioni, tra cui quella di Richard Mille: come già scritto nei giorni scorsi, Sébastien Ogier passerà dallo sterrato alla pista, affiancato da Charles Milesi e da Lilou Wadoux. Novità Vector Sport, con Nico Muller, Ryan Cullen e Sébastien Bourdais.

Al via anche il Team Penske con gli ufficiali Porsche Dane Cameron e Felipe Nasr, mentre sarà al via full-time G-Drive Racing. AF Corse avrà una LMP2 con Francois Perrodo, Nicklas Nielsen e Alessio Rovera, in preparazione all’avventura della Ferrari Hypercar.

Jota ha annunciato i due equipaggi: Roberto Gonzales, Antonio Felix da Costa e Will Stevens sulla 38, Oliver Rasmussen, Edward Jones e Jonathan Aberdein sulla #28. Anche Team WRT non è da meno: Sean Gelael, Robin Frijns e René Rast sulla #31, con Norman Nato, Ferdinand Habsburg e Rui Andrade sulla #41 in partnership con Realteam.

Infine, da sottolineare Prema con i già annunciati Robert Kubica, Louis Delétraz e Lorenzo Colombo, mentre United Autosports ha sostituito Alex Lynn – concentrato con Ganassi nella 12 Ore del giorno successivo – con Paul di Resta.

Le news per le classi GTE

Tutti gli equipaggi della GTE-Pro saranno formati da due soli piloti, con Ferrari, Porsche e Corvette pronti a giocarsi la vittoria.

Infine, le novità in GTE-Am: Inception Racing affronterà l’intera stagione con una Porsche gestita dal Team Project 1 e, tra i piloti scelti, ci sarà Ben Barnicoat. Il team è impegnato anche nell’IMSA.

Qui trovate l’entry list provvisoria.

Copyright foto: Harry Parvin / AdrenalMedia.com