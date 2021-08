WEC | 33 iscritti alla 8 Ore di Portimao, Glickenhaus ai nastri di partenza

Sembra essere arrivato il momento per il debutto di Glickenhaus nel FIA World Endurance Championship. La squadra statunitense appare nell’entry list provvisoria della prossima 8 Ore di Portimao con una sola Hypercar. In totale, 33 vetture presenzieranno all’evento portoghese.

Glickenhaus al via con la sua Hypercar

Scuderia Cameron Glickenhaus ha annunciato attraverso un cinguettio di Twitter il debutto in Portogallo. Dopo un lungo periodo di test, la SCG 007 LMH affronterà il secondo round del Mondiale Endurance con un equipaggio formato da Ryan Briscoe, Romain Dumas e Richard Westbrook. Per ora ci sarà un solo esemplare – l’altro è ancora in fase di costruzione – e proverà a sfidare le due Toyota GR010 Hybrid e l’Alpine A480 Gibson LMP1. Una nuova aggiunta è anche la Ferrari 488 GTE Evo di Kessel Racing nella classe GTE-Am, con al volante Mikkel Jensen (futuro ufficiale Peugeot nel 2022), David Fumanelli e Takeshi Kimura. Glickenhaus e Kessel Racing compensano a metà la defezione di quattro auto presenti a Spa-Francorchamps: Corvette non correrà a Portimao, lasciando libere Ferrari e Porsche di duellare in GTE-Pro; le due auto di G-Drive Racing (impegnate nell’European Le Mans Series) e quella di PR1 Motorsports (nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship) saranno assenti.

Diversi piloti sostitutivi per il Portogallo

L’elenco iscritti conferma alcuni piccoli cambiamenti di piloti preannunciati in Belgio. In LMP2, Paul di Resta (United Autosports) e Louis Delétraz (Inter Europol Competition) sostituiscono Filipe Albuquerque e Renger van der Zande che saranno impegnati nell’IMSA. Loïc Duval è ora diventato “TBA” in Realteam Racing, al contrario di Oliver Webb che debutterà finalmente tra le file di ARC Bratislava: lui e Miro Konopka non hanno ancora un terzo pilota confermato. Infine, Dempsey-Proton Racing avrà Dominique Bastien sulla Porsche #88.

FIA World Endurance Championship 2021: 8 Hours of Portimao: entry list

Copyright foto: Scuderia Cameron Glickenhaus via Twitter