W Series | Powell centra la terza vittoria a Zandvoort e sale al comando [VIDEO]

È arrivato il terzo successo stagionale per Alice Powell nella W Series. La pilota britannica ha tagliato per prima il traguardo del sesto appuntamento di Zandvoort, sulla pista nederlandese rinnovata per la Formula 1. Jamie Chadwick è giunta seconda, ma ciò non basta a mantenere la leadership di campionato.

Il resoconto della gara

Una gara, tutto sommato, regolare quella vista ieri a Zandvoort. Powell è stata brava a sorpassare nelle prime fasi Emma Kimiläinen, in pole position e imprendibile una settimana fa sull’asfalto bagno di Spa-Francorchamps, e a guadagnare il margine necessario per disputare una prova tranquilla. Chadwick ha provato a raggiungere la connazionale, dopo aver anch’egli sorpassato Kimiläinen, ma non è riuscita nell’intento. Le due britanniche hanno ora entrambe 109 punti, ma una vittoria in più per la Powell la incorona leader momentanea della classifica generale, con ancora due round da disputare ad Austin e a Città del Messico. Kimiläinen ha concluso comunque sul podio, terza davanti alla costante Nerea Martí – che si sta confermando la miglior rookie del campionato “a quote rosa” – e a Jessica Hawkins. Abbie Eaton ha terminato in settima posizione, mentre Abbi Pulling ha mostrato tanto carattere alla sua seconda gara e ha sorpassato all’ultimo giro la più esperta Belen Garcia: l’australiana è settima, la spagnola subito dietro.

Torna in pista anche Visser

A concludere nella zona punti ci sono anche Sarah Moore e Miki Koyama, rispettivamente nona e decima. Ancora una volta, Vicky Piria si avvicina alla Top 10 ma non riesce a centrarla, per classificarsi in undicesima posizione. Beitske Visser è ritornata dopo l’incidente di Spa-Francorchamps ma è solo dodicesima.

Pos Driver Gap 1 Alice Powell 31m53.483s 2 Jamie Chadwick +2.871s 3 Emma Kimilainen +9.913s 4 Nerea Marti +12.157s 5 Jessica Hawkins +13.944s 6 Abbie Eaton +14.996s 7 Abbi Pulling +15.889s 8 Belen Garcia +16.637s 9 Sarah Moore +17.357s 10 Miki Koyama +20.943s 11 Vicky Piria +21.937s 12 Beistke Visser +22.126s 13 Irina Sidorkova +22.714s 14 Sabre Cook +31.479s 15 Ayla Agren +31.664s 16 Fabienne Wohlwend +41.428s 17 Bruna Tomaselli +48.240s 18 Marta Garcia +49.462s Fastest lap: Powell, 1m34.719s Championship standings

1 Powell 109 2 Chadwick 109 3 Kimilainen 75 4 Marti 53 5 Wohlwend 40 6 Moore 38 7 Sidorkova 34 8 B Garcia 22 9 M Garcia 21 10 Hawkins 19

Classifiche a cura di Formula Scout | Copyright foto: Alice Powell via Twitter