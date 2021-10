TCR Series | TCR Spa 500 2019: anteprima e orari del weekend

Era stata annunciata ancora a inizio anno, e ora è finalmente arrivata: la TCR Spa 500, che vede in pista le sole vetture TCR, scatterà questo weekend in Belgio. L’evento è organizzato da WSC in collaborazione con Creventic, promotore della 24H Series.

TCR Spa 500 2019: programma ed orari

Giovedì 3 ottobre

09.00 – Test privati (180 minuti)

Venerdì 4 ottobre

13.55 – Prove libere 1 (90 minuti)

19.00 – Prove libere 2 (120 minuti)

Sabato 5 ottobre

11.00 – Qualifiche (30 minuti)

16.00 – Gara (500 giri o 23 ore)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (GMT+2).

TCR Spa 500 2019 : anteprima del weekend

Sono solamente 18 le vetture che prenderanno parte alla corsa, ma ben oltre una settantina di piloti. Non sarà facile, soprattutto perché sono in programma 500 giri (3.502 chilometri, un tempo stimato attorno alle 23 ore) e Spa-Francorchamps è ben nota per sforzare non poco le auto. Cominciando dalla classe Pro, Julien Briché, Teddy Clairet e Aurélien Comte correranno con una Peugeot del DS Sport Compétition, mentre Tom Coronel sarà in equipaggio con Pepe Oriola e i Breukers (Ivo e Rik, boss di Creventic) su una CUPRA TCR DSG; anche Mikel Azcona (attivo nel FIA WTCR, campione europeo lo scorso anno) ci sarà con una CUPRA, assieme a Antti Buri, Kari-Pekka Laaksonen, Julien Apotheloz e Fabian Danz. Per il resto, sono tanti equipaggi Pro/Am o Am provenienti da tutto il mondo, tra cui un team con soli piloti di Hong Kong e uno addirittura di Macao.

TCR Spa 500 2019: entry list provvisoria