TCR Italy | Tavano torna alla vittoria a Imola con Cupra e balza in testa al campionato

Imola sorride al campione in carica del TCR Italy, Salvatore Tavano. Il pilota della Cupra Leon Competición TCR della Scuderia del Girasole by Cupra Racing vince Gara 1 e sale sul podio di Gara 2: quanto basta per balzare al comando della classifica generale con 298 punti, 8 in più di Nicola Baldan e 12 in più di Antti Buri.

Il resoconto di Gara

In Gara 1 partono bene i primi, con Tavano che mantiene la leadership davanti a Volt e Baldan. Imberti si difende su Buri che recupera subito 4 posizioni al via. Kouril e Ceccon, invece, si avvicendano diverse volte per il sesto posto. Contatto tra Fabio Antonello e Nicola Guida con Guida che è costretto a rientrare ai box, mentre Antonello rimane fermo in uscita alle Acque Minerali. Nel corso del quarto giro Baldan rompe gli indugi alla Piratella su Ruben Volt e va a prendersi la seconda piazza. Lo stesso Volt viene passato anche da un superlativo Michele Imberti che lo attacca al Tamburello e lo passa con una bellissima manovra di sorpasso. Buri rischia molto cercando di passare Volt, mentre Poloni si ferma alla Villeneuve con problemi alla sua Audi lasciando strada libera a Vahtel e Brigliadori che riesce ad entrare in zona punti. Baldan raggiunge Tavano, mentre alle loro spalle c’è un quintetto formato da Imberti, Volt, Buri, Kouril e Ceccon. Il bergamasco, però, deve alzare bandiera bianca per i problemi alla sospensione sulla sua Hyundai che si ferma prima della Rivazza. Il finale è incandescente con Tavano e Baldan che si giocano la vittoria sino alla bandiera a scacchi. I due esperti piloti regalano emozioni anche alla Rivazza con il veneto che “bussa” sul posteriore di Tavano, ma con il siracusano che riesce a precedere Baldan di due decimi di secondo.

TCR Italy – Touring Car Championship 2021 – Imola (2): risultati gara 1

Il resoconto di Gara 2

In Gara 2 parte bene Matteo Poloni che, però, viene passato dopo il Tamburello da Kevin Ceccon, mentre Nicola Baldan taglia nella sabbia dopo un contatto con Michele Imberti. I due proseguono con il veneto che rientra quarto davanti ad Imberti, ma verrà, poi, penalizzato di 5 secondi. Carminati si gira riuscendo comunque a ripartire dopo il testacoda. Nel corso del secondo giro Poloni viene passato da Vahtel, Baldan, Imberti e Kouril, mentre alle sue spalle entrano in lotta Tavano e Buri. Lotta per la leadership tra Vahtel e Ceccon con il bergamasco che resiste nonostante la zavorra sulla sua Hyundai. Un contatto tra Romagnoli e Lopez mette fuori dai giochi il venezuelano che resta insabbiato al Tamburello costringendo l’ingresso della Safety Car. Alla ripartenza Vahtel ci prova su Ceccon che, però, resiste strenuamente. Ne approfitta Baldan che si fa sotto con l’estone che, comunque, resiste agli attacchi. Ancora una volta è la Safety Car la protagonista dopo un contatto che mette fuori dai giochi il leader di classifica Antti Buri, toccato da Dusan Kouril poco prima che anche Fernandez finisca in testacoda alla Variante Alta mentre era in lotta con Salvatore Tavano.

Alla seconda ripartenza, Vahtel ci prova nuovamente all’esterno, ma è costretto a desistere con Ceccon che è perfetto nel chiudere la porta. Ancora una volta è Baldan ad approfittare della situazione riuscendo, questa volta, a passare l’estone di ALM Honda Racing. A 3 minuti dal termine contatto tra Matteo Poloni e Michele Imberti alla Tosa con il bergamasco che ci prova all’interno, ma non trova lo spazio finendo la propria gara contro le barriere assieme ad Imberti. Ancora una volta è la Safety Car ad entrare in pista per la terza volta ed uscendo solo per l’ultimo giro di gara. Il finale è incandescente con Ceccon che trionfa davanti a Baldan, aggressivo fino all’ultima curva sul bergamasco, Vahtel, Kouril e Tavano. Ma la classifica è tutt’altro che definitiva e nel post gara il podio cambia protagonisti. Ceccon vince, ed è una sentenza, Vahtel è secondo e Tavano ringrazia dal terzo gradino del podio, con Kouril che, nel corso del settimo giro, è entrato in contatto con il leader di classifica Antti Buri e, a fine gara, ha subito una penalità di 25’’, retrocedendo fino alla ventesima piazza.

TCR Italy – Touring Car Championship 2021 – Imola (2): risultati gara 2

