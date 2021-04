TCR Italy | Monza, Qualifiche: tra pioggia e asciutto la spunta Brigliadori con Audi

Prima qualifica segnata dalle incertezze del meteo per il TCR Italy: Eric Brigliadori firma la pole position con l’Audi RS3 LMS TCR di BF Motorsport sul tracciato di Monza, teatro del primo round della stagione 2021. Tra la pioggia e l’asfalto asciutto, il giovane pilota romagnolo sfrutta il miglior momento per segnare il suo tempo.

Il report delle qualifiche: Brigliadori e Poloni, due Audi davanti

Brigliadori, entrato in pista a 5 minuti dal termine e sfruttando la pista che si stava asciugando, ha fermato i cronometri sul 2’01”887, mentre termina a soli 66 millesimi di distacco il bergamasco Matteo Poloni, che completa una prima fila tutta targata Audi con la vettura di Race Lab. In seconda fila scatteranno il campione in carica Salvatore Tavano (Cupra TCR – Scuderia del Girasole by Cupra Racing), attardato di soli 3 decimi e Igor Stefanovski. Il macedone ha chiuso, con la Hyundai i30N TCR in 2’02”704, precedendo di soli 11 millesimi il finlandese di Target Competition Antti Buri. Spettacolare per 25 minuti la prima qualifica stagionale che ha regalato la terza fila alla Honda Civic di Jonathan Giacon. Quarta fila per Kevin Ceccon (Hyundai i30N TCR – Aggressive Team Italia), a lungo in lotta per la pole position, ma rallentato nell’ultimo giro disponibile, con pista quasi asciutta, e Mattias Vathel (Honda Civic – ALM Honda Racing). A chiudere la top 10, portando a casa i primi punti stagionali, Evgenii Leonov (Cupra Leon Copetition – Volcano Motorsport) e Nicola Baldan con la seconda Hyindai i30N TCR di Target Competiton. Anche per il pilota veneto ha combattuto a lungo per le prime posizioni, salvo poi doversi accontentare della quinta fila.

Babuin il migliore tra le DSG

Tra le TCR DSG è Denis Babuin (Cupra TCR DSG – Bolza Corse) a chiudere davanti a tutti sul tracciato brianzolo ottenendo il diciassettesimo tempo assoluto davanti a Sabatino Di Mare (Cupra TCR DSG), Omar Fiorucci (Audi RS3 LMS DSG – BF Motorsport) e Giorgio Fantilli (Cupra TCR DSG). Quinta piazza per la Volkswagen Golf DSG di Elite Motorsport, affidata a Marco Butti, seguito dalla vettura gemella di Faro Racing con Giuseppe De Virgilio alla guida.

TCR Italy 2021 – Monza: risultati qualifiche

Copyright foto: ACI Sport