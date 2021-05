TCR Italy | Monza, Gara 2: seconda vittoria consecutiva per Tavano e Cupra

DA MONZA – Nessuna condizione metereologica mette in dubbio lo strapotere di Cupra e di Salvatore Tavano nel primo round del TCR Italy. Dopo la pioggia di ieri, il campione in carica siracusano vince anche con asfalto asciutto e precede sul traguardo Eric Brigliadori.

Il report della gara: Tavano velocissimo anche sull’asciutto

Eccellente prova d’esperienza per Tavano, in grado di risalire velocemente dalla sesta posizione sulla griglia di partenza per insidiarsi al 2° posto. Nel frattempo, Kevin Ceccon aveva preso il comando della corsa con la Hyundai i30 N TCR dell’Aggressive Team Italy e aveva piazzato un bel margine proprio su Tavano ma ciò non è bastato: la Cupra Leon Competición ha velocemente recuperato il pilota italiano e il siciliano è passato in testa agilmente. Due bandiere gialle intervenute verso la fine – una per l’insabbiamento di Evgenii Leonov, l’altra per l’incidente di Igor Stefanovski – hanno raggruppato il gruppo e Tavano è stato costretto a contenere l’arrembante Eric Brigliadori con l’Audi RS3 LMS di BF Motorsport, tagliando il traguardo davanti a lui per appena 0”174. Sul podio sale Ceccon, dopo aver battagliando con Mattias Vahtel con la Honda Civic H56 FK7 di ALM Honda Racing.

Baldan conclude 6°, Babuin vince tra le DSG

Michele Imberti termina 5° con la Cupra di Elite Motorsport, segue Nicola Baldan con la Hyundai di Target Competition (e al suo ritorno in pianta stabile nel campionato italiano), Dusan Kouril con la Hyundai di K2 Engine, Jonathan Giacon con la Honda di Tecnodom Sport, Matteo Poloni con l’Audi di Race Lab e Antti Buri con la Hyundai Target Competition. Denis Babuin ottiene il successo tra le DSG con la Cupra.

TCR Italy 2021 – Monza: risultati gara 2

Copyright foto: ACI Sport