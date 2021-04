TCR Italy | Il campione in carica Tavano ai nastri di partenza del 2021 con Cupra

Dopo aver vinto per il terzo anno consecutivo il titolo tricolore, Salvatore Tavano è di nuovo ai nastri di partenza del TCR Italy. Il pilota siciliano correrà con la Cupra Leon Competición della Scuderia del Girasole by Cupra Racing nella stagione 2021, che scatterà questo weekend a Monza.

Tavano riconfermato da Cupra per il TCR Italy

Tavano è alla quarta stagione di fila alla guida della Cupra del team di Tarcisio Bernasconi. «Cupra ha dimostrato che la competizione è parte del DNA del marchio e da sempre svolge un ruolo pioneristico nel settore del motorsport. L’anno scorso, la Cupra Leon Competición di nuova generazione ha dimostrato le proprie potenzialità e la competitività del marchio in pista, quindi torniamo fiduciosi ad affrontare questa nuova edizione del campionato TCR Italy, contando sulla professionalità del team di Tarcisio Bernasconi e sulla capacità e generosità di Salvatore Tavano» ha dichiarato Pierantonio Vianello, Direttore di Cupra in Italia.

Bernasconi: Sono molto fiero di Salvatore”

Cupra e Tarcisio Bernasconi, team manager della Scuderia del Girasole by Cupra Racing, hanno deciso di puntare sull’esperienza di Tavano, tre volte campione italiano TCR e attuale campione in carica. «Il racing è nel DNA di Cupra e sono molto fiero di Salvatore. Il 2020 è stato un anno complicato sotto diversi aspetti, non da ultimo il debutto di Cupra Leon Competición a ridosso del campionato TCR Italy 2020, e nonostante ciò siamo riusciti a portare a casa un titolo importantissimo. Con Cupra e Salvatore abbiamo lavorato per sviluppare ulteriormente la vettura da turismo e speriamo di regalare a tutti gli appassionati emozioni forti», ha condiviso Bernasconi.

Tavano: “Abbiamo tre titoli da difendere”

«Sono molto contento e onorato della fiducia in me riposta, quindi posso solo che ritenermi fortunato di poter dare di nuovo il massimo affinché i nostri appassionati possano vivere delle emozioni insieme a noi. La concorrenza è forte, gli avversari agguerriti, il compito sempre più difficile perché abbiamo tre titoli di fila da difendere» ha dichiarato Tavano.

