TCR Italy | Cupra mette a segno una doppietta con Tavano nel primo round di Monza

Inizia nel migliore dei modi la stagione 2021 di Cupra nel TCR Italy. A bordo della Cupra Leon Competición TCR della Scuderia del Girasole by Cupra Racing, Salvatore Tavano ottiene due sonore vittorie nel primo appuntamento di Monza.

Tavano: “Il campionato è lungo ma partire bene è importante”

Il pilota siracusano ha inaugurato il campionato conquistando il gradino più alto del podio sabato in Gara 1, con condizioni meteo avverse e un tracciato bagnato e scivoloso che non gli hanno comunque impedito di arrivare in prima posizione con qualche secondo di vantaggio sui diretti concorrenti. In Gara 2, corsa in un’assolata domenica mattina, Tavano è riuscito poi a conquistare nuovamente il podio, dopo una gara segnata dall’intervento della safety car in diverse occasioni. L’esperienza e la professionalità di Tavano hanno permesso alla squadra di aggiudicarsi dei punti importanti e chiudere la prima tappa con un risultato utile e importante, la doppietta a Monza. «Il campionato è lungo, siamo solo all’inizio e la concorrenza è agguerritissima, ma partire bene è importante, per i punti accumulati e perché aiuta il morale della squadra», ha condiviso Tavano a fine gara.

Vianello: “Conferma dell’impegno nel progetto”

Il marchio Cupra pensa già alla prossima gara, prevista sul tracciato di Misano tra quattro settimane, dove Tavano dovrà dare sempre il meglio di sé per difendere il titolo di campione in carica. «Questo risultato è una prima conferma dell’impegno, della professionalità e del cuore che, anche quest’anno, sono alla base del progetto di Cupra nel motorsport. Il mio ringraziamento va a tutto il team di Scuderia del Girasole by Cupra Racing, Salvatore Tavano e Tarcisio Bernasconi in primis. Ora andiamo avanti a lavorare per riconfermare i risultati di questo positivo debutto», ha condiviso Pierantonio Vianello, Brand Director di SEAT e Cupra in Italia.

Copyright foto: Cupra