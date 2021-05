TCR Europe | Slovakiaring 2021: anteprima e orari del weekend

Lo Slovakiaring ospita il primo appuntamento del TCR Europe 2021. La serie continentale scatta questo weekend con un totale di 22 piloti iscritti, tra cui il anche il campione in carica Mehdi Bennani con la novità del Sébastien Loeb Racing e delle Hyundai Elantra N TCR.

TCR Europe, Slovakiaring 2021: programma ed orari

Venerdì 7 maggio

12.05 – Prove libere 1 (30 minuti)

15.55 – Prove Libere 2 (30 minuti)

Sabato 8 maggio

10.15 – Qualifiche (20’/10’)

15.15 – Gara 1 (11 giri)

Domenica 9 maggio

13.55 – Gara 2 (11 giri)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). Gare in diretta su YouTube.

TCR Europe, Slovakiaring 2021: anteprima del weekend

Altra buona partecipazione per il TCR Europe, alla sua quinta edizione quest’anno come campionato (sesta se contiamo la prova unica del 2016). In prima linea ci saranno le Hyundai Elantra N TCR, le nuove creazioni della Casa coreana per le serie TCR, allestite dal Sébastien Loeb Racing che ritorna nel panorama Turismo. Il team francese avrà non solo Bennani ma anche Sami Taoufik, Niels Langeveld e il nostro Felice Jelmini, già distintosi a Monza nel 2020. I rivali principali rimarranno invece Comtoyou Racing e Brutal Fish Racing Team: il team belga avrà tre Audi RS 3 LMS TCR per Nicolas Baert, Tom Coronel e Dusan Borković, mentre la squadra slovacca gioca in casa con le Honda Civic Type R TCR affidate a Martin Ryba, Jack Young e Isidro Callejas. Attenzione però a Volcano Motorsport: le Cupra Leon Competición TCR vedono Evgeni Leonov e, soprattutto, il forte ed ex campione 2018 Mikel Azcona, uno dei favoritissimi per il titolo.

Team Clairet Sport schiererà due Peugeot 308 TCR per i fratelli Teddy e Jimmy Clairet, mentre Gilles Colombani e Sylvain Pussier si “accontenteranno” delle Cupra Leon TCR. Al via anche Franco Girolami di PSS Racing Team assieme a Vikot Davidovski. Zeno Motorsport assicura invece la presenza di Daniel Nagy, VRC Team punta su Klim Gavrilov. Janík Motorsport avrà dalla sua Mat’o Homola e Jáchym Galáš con la vecchia Hyundai i30 N TCR.

TCR Europe Touring Car Series 2021 – Slovakiaring: entry list

