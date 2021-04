TCR Europe | Quattro Hyundai per Sébastien Loeb Racing, ingaggiati Langeveld e Jelmini

Non solo WTCR: le Hyundai Elantra N TCR correranno anche il TCR Europe nella stagione 2021 grazie al Sébastien Loeb Racing. La squadra francese allestirà ben quattro esemplari, tra cui due destinati a Niels Langeveld e al nostro Felice Jelmini.

Jelmini nel TCR Europe con Sébastien Loeb Racing

Parte la caccia di un nuovo titolo nel TCR Europe per Hyundai, pronta a contare su quattro Elantra allestite dal Sébastien Loeb Racing che, di fatto, torna nel panorama turismo. Una notizia che rende felici i nostri colori italiani: Jelmini, già campione della Clio Cup Italia nel 2019 e uno dei protagonisti del TCR Italy nel 2020, approda in pianta stabile nell’europeo. Lo scorso anno, l’italiano aveva preso il via dell’appuntamento di Monza e aveva ottenuto ottimi risultati, un 4° e un 7° posto. Più esperienza (anche per via dell’anagrafica, ovvero 33 anni) per Langeveld: due anni nell’ADAC TCR Germany dove ha lottato per il titolo del 2018 e un anno nel WTCR nel 2019, prima di passare nell’ADAC GT Masters.

Quattro auto e due piloti annunciati

Andrew Johns, Manager Hyundai Motorsport Customer Racing, ha dichiarato: «Nelle ultime stagioni, il TCR Europe si è affermato come uno dei campionati chiave della categoria, attirando un numero di team altamente professionali e piloti di successo da tutto il mondo. Insieme a Sébastien Loeb Racing, Niels Langeveld e Felice Jelmini, sono orgoglioso che i clienti di Hyundai Motorsport potranno far parte di questa storia nel 2021».

Dominique Heintz, Team Principal del Sébastien Loeb Racing, ha aggiunto: «Il team e i suoi piloti hanno tutti un eccellente background nelle competizioni TCR, sia a livello nazionale che internazionale, e con la Hyundai Elantra N TCR hanno un solido pacchetto su cui possono fare affidamento con cui lottare per la vittoria, e forse anche per il titolo del campionato. L’intero team è molto felice ed entusiasta di poter tornare alle gare turismo. Anche se lo sviluppo di nuovi progetti è gratificante e promettente per il futuro, il nostro DNA è la performance in pista. Con questo programma su larga scala nel TCR Europe saremo in grado di confrontarci con altri concorrenti in pista e ciò lo adoriamo! La fiducia mostrata da Hyundai Motorsport Customer Racing è molto gratificante per il team. Sappiamo che è un costruttore a cui piace essere competitivo come noi e spero che questa partnership prenda presto la strada della vittoria».

Copyright foto: Sébastien Loeb Racing via Twitter