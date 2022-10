TCR Europe | Barcellona, Gare: Girolami si laurea campione con Audi e Comtoyou

Come era facilmente prevedibile alla vigilia del weekend, Franco Girolami è il nuovo campione del TCR Europe. Il pilota argentino, con l’Audi RS 3 LMS TCR di Comtoyou, ha concluso il campionato salendo sempre sul podio nell’ultimo round di Barcellona.

Prima di Gara 1, il titolo era già stato deciso: infatti, Girolami ha ottenuto gli ultimi punti cruciali nelle qualifiche, chiudendo automaticamente i giochi. Dalla pole position, Jack Young ha vinto agilmente la manche con la Honda Civic Type R TCR di Profi-Car Team Halder, sebbene Tom Coronel (Audi, Comtoyou) ha cercato di tenere il contatto con il rivale.

Girolami ha completato il podio, precedendo Frédéric Vervisch (Audi, Comtoyou) e Isidro Callejas (Cupra Leon Competición TCR, Volcano). Seguono Jáchym Galáš (Hyundai Elantra N TCR, Janik), Nicola Baldan (Hyundai, Target), Pepe Oriola (Hyundai, Team Aggressive), Josh Files (Hyundai, Target) e Mike Halder (Honda, Profi-Car Team Halder).

In Gara 2, completo dominio da parte di Comtoyou Racing. Girolami ha siglato il quarto successo stagionale, precedendo Coronel e Vervisch, qui presente solo nelle vesti di wildcard. Dietro di loro, le due Honda di Profi-Car Team Halder con il “boss” Mike Halder e il vincitore di Gara 1 Jack Young.

La Top 10 è completata da Callejas, Marco Butti (Audi, Comtoyou), Baldan, Viktor Davidovski (Audi, Comtoyou) e Galáš. Tuttavia il fine settimana si è concluso con un giallo: Target Competition ha accusato Comtoyou di furto di dati attraverso un comunicato diramato sul proprio profilo Instagram.

Il team italiano, infatti, ha sottolineato che un ingegnere della squadra belga abbia rubato un hard disk contenente alcune registrazioni on-board delle Hyundai e che questo non sia mai stato restituito. Comtoyou ha risposto di non sapere nulla della cosa, ma la bomba è scoppiata. Al momento, né WSC Group né “l’alto comando” del TCR Europe si è mosso per scoprire la verità.

