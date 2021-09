TCR Europe | Azcona inarrestabile al Nurburgring: doppietta con Cupra

Nessuno riesce a saziare la sete di vittoria di Mikel Azcona nel TCR Europe. Il pilota spagnolo, a bordo della Cupra Leon Competición TCR di Volcano Motorsport, vince le due gare del Nürburgring e vola sempre più in alto in classifica. Nulla da fare per Franco Girolami, sempre secondo.

Il resoconto di Gara 1

La battaglia si è infiammata in Gara 1 tra Azcona e Girolami, i due protagonisti del campionato europeo. Velocemente saliti nelle prime due posizioni dopo la partenza, Girolami ha cercato di tenere a bada Azcona, arrivando a diversi contatti nei giri successivi. Addirittura, nel rettilineo principale è arrivata una sportellata tra i due, con i commissari di gara che hanno subito sventolato la bandiera bianco-nera per entrambi. All’ultima tornata, lo spagnolo ha infilato l’argentino in uscita dalla Mercedes-Arena (la curva 4) e si è involato dritto verso la bandiera a scacchi. Girolami, con la Honda di PSS Racing Team, si è accontentato del secondo posto, davanti alla Hyundai del Sébastien Loeb Racing di Niels Langeveld, anche lui a caccia di punti pesanti per la classifica iridata essendo proprio alle spalle dei due che lo hanno preceduto. Isidro Callejas, poleman con la Honda di Brutal Fish Racing Racing Team, è scivolato settimo, dietro a Teddy Clairet (Peugeot), Tom Coronel (Audi di Comtoyou) e Klim Gavrilov (Audi di VRC Team).

TCR Europe Touring Car Series 2021 – Nürburgring: risultati gara 1

Il resoconto di Gara 2

Azcona inserisce la… quarta. Lo spagnolo ha vinto anche Gara 2, il quarto successo consecutivo contando anche il precedente round a Spa-Francorchamps. Partito quinto, l’alfiere di Cupra è andato subito al comando dopo due giri, sorpassando il poleman Jack Young con la Honda del Brutal Fish Racing Team. Da lì non c’è stata più storia: Azcona ha concluso tranquillamente primo la prova, con quasi 4” di vantaggio su Girolami, ancora una volta secondo. Young ha terminato sul gradino più basso del podio, terzo, difendendosi egregiamente dagli attacchi Teddy Clairet, con Langeveld e Jáchym Galáš (Hyundai di Janík Motorsport) in scia ai due.

TCR Europe Touring Car Series 2021 – Nürburgring: risultati gara 2

Copyright foto: TCR Europe