Si chiude la Targa Florio Classica 2021: vittoria per Moceri e Dicembre, Passanante campione Grandi Eventi 2021

Dopo tre giorni e 325 km lungo le strade della Sicilia, da Palermo a ritorno, si è conclusa la Targa Florio Classica, gara di regolarità organizzata da AC Palermo assieme ad ACI ed ACI Storico, e valida come finale del Campionato Italiano Grandi Eventi ACI Sport 2021.

Una edizione intitolata al ricordo di Nino Vaccarella, campione siculo che ha dato lustro al motorsport italiano e non solo scomparso di recente, e che visto il coinvolgimento di più di 200 iscritti tra cui 90 inseriti nel Ferrari Tribute to Targa Florio, appunto a bordo di vetture della casa di Maranello prodotte dal 1991. Le altre categorie in gara sono state la Targa Florio Classica per auto in produzione sino al 1977, mentre nella Legend le vetture andavano dal 1978 al 1990 e nella Gran Turismo hanno trovato posto le GT Stradali prodotte dal 1991.

Il podio della Targa Florio Classica 2021 e il vincitore del CI Grandi Eventi

A vincere a livello assoluto l’equipaggio composto da Giovanni Moceri e Valeria Dicembre, a bordo della Fiat 508 C del 1939, già in testa dalla prima tappa di venerdì che si è disputata nella zona di Trapani, per mantenere la vetta sino alla fine e pareggiare il tempo imposto. Moceri, pilota di casa, ottiene il suo sesto successo alla Targa Florio Classica, davanti a Mario Passanante e Dario Moretti, equipaggio supportato da Ma-Fra (Official Sponsor dell’evento, mettendo anche a disposizione i suoi prodotti per la cura delle vetture in gara) che ha corso sulla Fiat 508 C del 1937, che a loro volta vincono il CI Grandi Eventi ACI Sport 2021 grazie anche ai risultati precedenti come il successo alla Coppa Milano-Sanremo, alla Coppa D’Oro Delle Dolomiti e la piazza d’onore al Gran Premio Nuvolari.

La conclusione a Palermo con la premiazione finale

Sul podio della Targa Florio salgono anche Angelo Accardo e Filippo Becchina, a bordo Fiat 508 C del 1938 versione Balilla. Giovanni Soldo e Sabrina Messina, sulla Mercedes Benz 1956, conquistano invece il Trofeo Città di Monreale che si è svolto nell’ultima tappa della Targa Florio Classica (e che viene assegnato agli equipaggi senza un top driver); per quanto riguarda invece il Ferrari Tribute, vittoria per Marco e Franco Serventi su Ferrari 488 Pista del 2018. Le premiazioni si sono svolte a Palermo, presso Villa Bordonaro ai Colli.

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport