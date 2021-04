Suzuki Rally Cup | Secondo round al Rallye Sanremo: i trofeisti iscritti

Scatterà a breve il secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Sparco, che fa tappa al 68esimo Rallye Sanremo. Con esso, avrà luogo anche il secondo round del Suzuki Rally Cup 2021, che da quest’anno accoglie a pieno titolo anche le Swift Sport Hybrid R1.

Gli equipaggi sulle Suzuki Swift Sport Hybrid a Sanremo

Su quest’ultima vettura troveremo al via dell’evento sugli asfalti liguri, la cui gara partirà sabato 10, cinque equipaggi: svetta la coppia Simone Goldoni ed Eric Macori, vincitori nel precedente appuntamento del Rally Il Ciocco e leader di classifica, insidiati però a soli tre punti di distanza da Giorgio Fichera ed Alessandro Mazzocchi, capaci di imprimere il proprio fiato sul collo nella gara toscana al binomio Goldoni-Macori. Su Hybrid troveremo anche Igor Iani, con Nicola Puliani attuale terzo della classifica (otto i punti dalla vetta) ed anch’essi protagonisti del Ciocco, Fabio Poggio, che invece assieme a Valentina Briano ha ottenuto il quinto posto nel round precedente, e Davide Berini con Luca Vignolo.

Il resto della start list sanremese del Suzuki Rally Cup

A Sanremo correranno anche il campione Suzuki Rally Cup uscente Andrea Scalzotto, attuale quarto di classifica, con Mattias Conci a bordo della Suzuki Swift 1.6 R1, Ivan Cominelli sulla Swift 1.0 Boosterjet, Roberto Pellé e Giulia Luraschi sulla Swift 1.6 R1 (ma al Targa Florio l’equipaggio salirà a bordo di una delle altre Hybrid in consegna nel campionato), Marco Longo e Roberto Rivia, che condividono con Pellé e Luraschi la stessa squadra (Destra 4) e Sergio Denaro con Beatrice De Paoli su Swift Sport.

Sulle Swift 1.0 Boosterjet versione Racing Start correranno a Sanremo Nicola Schileo con Flavio Garella, Marco Soliani con Alessio Spezzani, Stefano Martinelli e Fabio Menchini, Claudio Vallino con Maurizio Vitali, Cristian Mantoet e Roberto Simioni ed infine Massimiliano e Marco Milivinti. Nel novero della ventina di equipaggi in gara questo fine settimana, citiamo inoltre una rappresentanza di esordienti nel monomarca come Alessandro Forneris con Vincenzo Torricelli alle note, Manuele Stella con Sara Refondini e Davide Puppa con Christian Soriani.

Il Sanremo è una gara i cui asfalti potrebbero nascondere delle variabili complicate dal clima, come ha spiegato sul suo sito lo stesso Goldoni: «Il variare delle condizioni meteo potrebbero rendere il fondo ancora più complicato, sarà quindi opportuno partire concentrati senza abbassare la guardia fino alla fine, cercando di partire subito con un buon ritmo gara». Non manca molto per scoprire cosa attende gli equipaggi in competizione lungo le otto prove speciali, per 88,93 km cronometrati, in questo fine settimana.